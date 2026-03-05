哈米尼國葬延期 官方理由「預期人潮爆量」

伊拉克什葉派穆斯林4日晚間為哈米尼舉行象徵性的葬禮。（美聯社）

伊朗86歲最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）上週末遭美國與以色列空襲擊斃，當局宣布延後原定於週三（4日）晚間在首都德黑蘭舉行的國葬，原因是「預期將出現空前龐大的人潮」。

綜合外媒報導，哈米尼原定為期3天的葬禮，原本預計於週三當地時間晚間10時展開，並安排民眾前往德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）瞻仰遺容、表達哀悼，之後再將哈米尼遺體安葬於他的故鄉、聖城馬什哈德（Mashhad）。

但據伊朗電視台表示，當局已決定將葬禮延期至「更合適的時間」舉行。

自上週六以來，德黑蘭持續遭到空襲，飛彈攻擊目標包括軍事與政府基礎設施。當局並未表示延期與安全情勢有關。

負責國葬的德黑蘭伊斯蘭發展協調委員會（Islamic Development Coordination Council）主席馬哈茂迪（Mohsen Mahmoudi）表示，延期原因是「預料參加人數眾多，因此有必要提供適當設施來接待民眾」。

