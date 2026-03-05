林佳龍接受日媒專訪：台灣應納入第一島鏈安全框架

外交部長林佳龍日前接受「日本時報」（The Japan Times）專訪時表示，將台灣納入既有區域安全框架，以建立更強大的美國主導防衛體系，對於嚇阻中國侵略至關重要。

林佳龍表示，為有效嚇阻中國將影響力一路擴展至太平洋的企圖，「最重要的是將台灣更全面地納入印太安全架構之中」，特別是與「第一島鏈」沿線的夥伴國家合作。

長期以來，華盛頓在該地區與數個國家簽有雙邊安全條約，然而，新的挑戰——尤其是中國迅速崛起以及日益加劇的領土與海上爭端，促使「小多邊主義」（minilateralism）興起，也就是由美國主導、數個小型國家組成的團體，旨在應對共同安全關切。

然而，這些機制都未納入台灣。

林佳龍表示：「第一島鏈不應存在任何（安全）缺口，而我相信目前台灣就是那個缺失的環節。」他呼籲日本、菲律賓及其他夥伴在情報共享、聯合演習、國防產業合作、數據連結，以及應對中國灰色地帶行動等混合威脅方面加強合作。

他指出，另一個重要的合作領域是應變規劃，包括在中國對台灣實施隔離、封鎖，甚至軍事入侵時進行廣泛協調。

林佳龍強調需要加強協調和聯合應對：「如果發生突發情況，美國印太司令部可以主導應對行動，但台灣以及其他國家——韓國、日本、菲律賓、澳洲、紐西蘭——都需要知道該怎麼做…以及他們可以扮演什麼角色。」

林佳龍強調「責任分擔」以及共同「嚇阻」侵略的重要性：「我的意思並不是第一島鏈成員應該組成軍事同盟，或需要一個北大西洋公約組織（NATO）機制，而是在危機時刻劃分並協調各方角色。」

他表示：「當我們查看雷達時，可以看到大量中國軍機與軍艦部署在整個第一島鏈，不僅是在台灣海峽，還包括東海與南海。中國正試圖創造一種新常態，因此我認為第一島鏈國家應該共同作出回應。」

林佳龍指出，若少了台灣，任何區域安全網都將出現巨大漏洞。他強調，有必要深化多種形式的交流並加強合作，以更有效地「嚇阻中國改變現狀的企圖」。

台北對區域夥伴的呼籲與最新的美國「國防戰略」（National Defense Strategy）以及「國家安全戰略」（National Security Strategy）高度契合。

在最新公布的文件中，白宮強調盟友與夥伴必須「加碼投入——更重要的是實際行動——為集體防衛做得更多」，尤其是在第一島鏈嚇阻並阻止侵略。華盛頓認為，這將能夠「連結整條島鏈的海上安全議題」，同時強化美國及其盟友阻止任何奪取台灣企圖的能力。

這些最新發展正值美國及其區域盟友考慮「單一戰區」區域安全概念之際。據報導，東京去年3月向華盛頓提出這一構想，馬尼拉也接受了這一想法，即第一島鏈的盟友和志同道合的國家應將這一地理區域視為單一的作戰戰區。

這將標誌一種轉變，不再假設某個地點的危機不一定會牽連另一個地點，而是要求該地區的鄰國加強國防合作，並在緊急情況下協調應對措施。

林佳龍說：「過去沒有人談論單一戰區的概念，但現在人們明白，如果第一島鏈沿線爆發危機，這裡的每個國家都會受到影響。」

當被問及在鄰國與台灣缺乏正式外交關係的情況下，如何進行如此廣泛的安全合作時，林佳龍表示，台北與華盛頓的安全關係——基於1979年「台灣關係法」和「六項保證」這套規範雙方非官方關係的基礎框架——就是很好的範例。

林佳龍說：「我相信安全關乎生存，因此它比單純的外交更為重要。」

他說，雖然台灣與日本或菲律賓沒有正式的安全框架，但各國都會「尋求各種手段，試圖克服外交障礙以保護自身的國家利益」。儘管缺乏正式外交關係，加強與東京和馬尼拉在「各個層級」的交流至關重要。

林佳龍表示：「我們已與日本、菲律賓以及其他第一島鏈國家進行對話。」他指出，「在和平時期我們需要對話，或許還要舉行聯合演練，這樣在發生突發事件時才能真正協調行動。」

他說，對話也可以涵蓋武器整合與國防產業合作等議題，例如透過美國主導的「印太產業韌性夥伴關係」以及「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）等架構。

「日本時報」報導指出，過去十年間，台灣執政的民進黨積極尋求與美國在經濟、政治與安全層面的更緊密關係。美國不僅是台灣主要的武器供應國，也是最直言支持台灣的國際夥伴，這一點在2024年5月就任的賴清德總統領導下並未改變。

在此背景下，林佳龍表示，華盛頓對台軍售——包括近期批准的一項110億美元軍售案——主要是為了促進責任分擔，並「有助於平衡區域軍事能力」。

他強調：「與中國展開軍備競賽並非台灣的目標。」

對於外界一直擔心美國總統川普可能在爭取與中國達成廣泛貿易協議時，在台灣問題上做出讓步，林佳龍不以為然。

林佳龍表示，台美關係正「正向發展」。他還提到，川普去年10月說「台灣就是台灣」，凸顯他對台灣的看法，也就是台灣「不是可以在與中國交易中使用的棋子」。

將台灣納入安全框架的想法在去年4月獲得進展，當時尚未擔任首相的高市早苗向賴清德提議，建立一個由日本、台灣、澳洲、印度、菲律賓和歐洲組成的「準安全同盟」。幾個月後，林佳龍也宣布，台灣希望與日本及菲律賓合作，共同應對中國的灰色地帶威脅。

無論是作為國會議員，還是如今身為日本領導人，高市早苗一直對台灣表現出好感，多次訪問台灣並會見高層官員。

去年11月，她因表示若在台灣周邊發生海上封鎖，可能構成「威脅生存的事態」——甚至可能觸發自衛隊動員——而登上國際媒體頭條。隨後與北京爆發外交爭端，使雙邊關係跌至新低。

林佳龍在2月8日祝賀高市當選後表示，他歡迎日本檢討其3份指導安全政策的戰略文件，以及強化國防產業基礎的目標。他指出，這些舉措為台日在無人機、半導體及低軌道衛星等領域創造新的技術合作機會。

同時，林佳龍表示，他歡迎日本在區域安全中扮演更大的領導角色。他指出，日本致力成為更「正常」的安全行為者——這是高市所屬自民黨常用的說法——意味著需要更積極的作為，尤其是在發展國防產業方面。

林佳龍最後表示：「最重要的一點是，我們面對來自中國同樣類型的霸凌，以及相同的處境。」（編譯：鄭詩韻）1150305

