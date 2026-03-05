恐陷中東戰爭泥淖 川普幕僚憂期中選舉失血急尋退場

對伊朗開戰僅數日，美國總統川普的幕僚已急於尋找退場機制，擔心缺乏明確終戰計畫且未獲公眾支持的長期戰爭，恐將引發嚴重政治後果。（法新社）

美國總統川普宣稱願意對伊朗「無限期」作戰，但開戰僅數日，其幕僚已急於尋找退場機制。多名知情人士透露，缺乏明確終戰計畫且未獲公眾支持的長期戰爭，已引發幕僚對政治後果的深切擔憂。

美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，這場衝突目前已造成6名美軍喪生，官員預期傷亡數字將持續攀升。與此同時，股市動盪與油價飆漲，正危及川普期中選舉的選戰主軸。政府內部對於為何開戰以及下一步該怎麼走，至今仍缺乏一致論述。



1名川普顧問談及這場可能持續數週的戰爭時表示，「這毫無疑問是個政治風險」，「我們只能祈禱不要出大亂子，否則將成為大麻煩。」

川普將首波攻擊視為巨大成功，認為這證明了美軍實力，也為他放棄外交、訴諸武力的決定背書。擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），以及摧毀核設施目標，更讓他大受鼓舞，認為這開啟了政權更迭的大門。

然而，儘管川普將初期的進展視為公眾可能支持持續進攻的訊號，部分顧問與親近盟友卻私下持相反意見，敦促他加速時間表，在具備公信力的情況下盡早宣布勝利。

民調顯示，對伊戰爭普遍不受歡迎，選民對再次捲入中東泥淖感到擔憂，且不清楚政府的戰略目標。這也在「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部引發分歧，因川普在2016年曾誓言「放棄國家建設與政權更迭的失敗政策」。盟友警告，若傷亡增加且區域戰爭風險持續，恐將進一步重創共和黨在11月期中選舉的選情。

共和黨策士、前川普政府國務院官員巴特雷特（Matthew Bartlett）直言：「沒人認為這場戰爭受歡迎。往好處想，這只是分散了經濟優先事項的注意力；但最壞的情況是，這可能成為政治災難，對伊朗的未來世代及共和黨都是災難。」

儘管白宮官員公開淡化政治影響，強調是為了保護國家安全，但私底下，幕僚們深知局勢失控對川普總統任期的威脅。

據悉，在2月28日展開空襲前，官員就曾警告川普，政治後果難以預料，但他仍執意推進。事後，白宮的溝通策略顯得極度混亂。

政府在幾個關鍵問題上說詞反覆，包括伊朗對美國的威脅有多急迫、伊朗是否已擁有核武，以及最關鍵的「究竟是美國還是以色列做出攻擊決定？」。國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日暗示，美國是配合以色列的決定，但川普隔天反駁稱「說不定是我逼以色列出手的」。魯比歐隨後於3日收回發言，與川普統一口徑。

面對混亂，部分盟友期盼能出現「委內瑞拉式」的最佳劇本：在幾週內摧毀伊朗的攻擊能力與政治領導層，讓川普能宣布決定性勝利，隨即將焦點轉回國內經濟。川普今年1月曾對委內瑞拉發動攻擊並成功推翻總統馬杜羅，他將此視為伊朗政權更迭的「完美」範例。

然而，伊朗局勢遠比委內瑞拉複雜。即使在最理想的情況下，政治紅利也極其有限。正如1名川普顧問所言：「對一般民眾來說，3、4個月後我們在哪裡才是重點。一如既往，關鍵在於：電價降了嗎？物價降了嗎？」

