伊朗飛彈疑瞄準賽普勒斯 衝突首度波及北約盟國領土

北約防空系統4日攔截1枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞領空飛往土耳其南部的飛彈。（路透）

土耳其國防部證實，北大西洋公約組織（NATO）防空系統4日攔截1枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞領空飛往土耳其南部的飛彈。這是當前衝突爆發以來，戰火首度波及北約盟國領土，標誌著局勢進一步升溫。

土耳其國防部指出，飛彈遭到部署於東地中海的北約防空與飛彈防禦資產「鎖定並解除威脅」。雖然國防部並未具體說明飛彈的預定目標，但1名土耳其官員在匿名條件下向《法新社》透露，飛彈原本「瞄準賽普勒斯的一座基地，但偏離軌道」。

英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地，2日也遭伊朗無人機攻擊。英國宣布，將派遣配備防禦無人機技術的直升機與驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）赴當地執行任務。法國與希臘也說，將派遣反飛彈與反無人機系統支援。

飛彈被擊落後，防空系統的殘骸與彈片落入土耳其南部哈泰省（Hatay）的開闊地帶，未造成人員傷亡或財產損失。

土耳其國防部強調，將果斷且毫不猶豫地採取一切必要措施，來捍衛領土與領空，並重申保留對任何針對該國的敵對行動做出回應的權利。

這次事件被視為衝突跨越另一條紅線。在此之前，伊朗一直避免對鄰國土耳其發動攻擊。美國在土耳其南部設有重要的印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base），基地由美軍與土耳其軍方共同使用。

針對此一事態，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）已緊急致電伊朗外交部長阿拉奇表達抗議，並警告德黑蘭當局應避免採取任何可能擴大衝突的舉措。土耳其外交部也召見伊朗大使表達擔憂。

費丹在接受媒體訪問時，嚴厲批評伊朗對波斯灣國家的無差別報復攻擊是「錯誤戰略」，形容伊朗似乎是抱持「要死大家一起死」的心態。

隨著戰事延燒，北約盟國正逐漸被捲入其中。在伊朗無人機襲擊英國駐賽普勒斯軍事基地後，英國與法國已宣布將增派軍艦。

北約發言人哈特（Allison Hart）表達強烈譴責，並強調「隨著伊朗持續在區域內發動無差別攻擊，北約堅定地與包括土耳其在內的所有盟友站在一起。」她還說，北約在所有領域的嚇阻與防禦態勢保持強勁，包括防空與飛彈防禦。

土耳其政府近期持續推動外交斡旋，試圖阻止美以聯軍對伊朗的軍事行動，並致力於緩和危機。然而，伊朗近期也對卡達與阿曼發動攻擊，這兩國此前同樣試圖在衝突中扮演調停角色。

土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）在社群媒體上重申：「我們再次警告各方，應避免採取可能加劇區域緊張局勢，並導致衝突蔓延的步驟。」

