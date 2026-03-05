為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗飛彈疑瞄準賽普勒斯 衝突首度波及北約盟國領土

    2026/03/05 01:19 國際新聞中心／綜合報導
    北約防空系統4日攔截1枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞領空飛往土耳其南部的飛彈。（路透）

    北約防空系統4日攔截1枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞領空飛往土耳其南部的飛彈。（路透）

    土耳其國防部證實，北大西洋公約組織（NATO）防空系統4日攔截1枚從伊朗發射、經由伊拉克與敘利亞領空飛往土耳其南部的飛彈。這是當前衝突爆發以來，戰火首度波及北約盟國領土，標誌著局勢進一步升溫。

    土耳其國防部指出，飛彈遭到部署於東地中海的北約防空與飛彈防禦資產「鎖定並解除威脅」。雖然國防部並未具體說明飛彈的預定目標，但1名土耳其官員在匿名條件下向《法新社》透露，飛彈原本「瞄準賽普勒斯的一座基地，但偏離軌道」。

    英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地，2日也遭伊朗無人機攻擊。英國宣布，將派遣配備防禦無人機技術的直升機與驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）赴當地執行任務。法國與希臘也說，將派遣反飛彈與反無人機系統支援。

    飛彈被擊落後，防空系統的殘骸與彈片落入土耳其南部哈泰省（Hatay）的開闊地帶，未造成人員傷亡或財產損失。

    土耳其國防部強調，將果斷且毫不猶豫地採取一切必要措施，來捍衛領土與領空，並重申保留對任何針對該國的敵對行動做出回應的權利。

    這次事件被視為衝突跨越另一條紅線。在此之前，伊朗一直避免對鄰國土耳其發動攻擊。美國在土耳其南部設有重要的印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base），基地由美軍與土耳其軍方共同使用。

    針對此一事態，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）已緊急致電伊朗外交部長阿拉奇表達抗議，並警告德黑蘭當局應避免採取任何可能擴大衝突的舉措。土耳其外交部也召見伊朗大使表達擔憂。

    費丹在接受媒體訪問時，嚴厲批評伊朗對波斯灣國家的無差別報復攻擊是「錯誤戰略」，形容伊朗似乎是抱持「要死大家一起死」的心態。

    隨著戰事延燒，北約盟國正逐漸被捲入其中。在伊朗無人機襲擊英國駐賽普勒斯軍事基地後，英國與法國已宣布將增派軍艦。

    北約發言人哈特（Allison Hart）表達強烈譴責，並強調「隨著伊朗持續在區域內發動無差別攻擊，北約堅定地與包括土耳其在內的所有盟友站在一起。」她還說，北約在所有領域的嚇阻與防禦態勢保持強勁，包括防空與飛彈防禦。

    土耳其政府近期持續推動外交斡旋，試圖阻止美以聯軍對伊朗的軍事行動，並致力於緩和危機。然而，伊朗近期也對卡達與阿曼發動攻擊，這兩國此前同樣試圖在衝突中扮演調停角色。

    土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）在社群媒體上重申：「我們再次警告各方，應避免採取可能加劇區域緊張局勢，並導致衝突蔓延的步驟。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播