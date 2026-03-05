為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗邀弔唁哈米尼 烏克蘭大使曝「1淚目原因」公開拒絕

    2026/03/05 00:38 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭駐南非大使謝爾巴。（圖翻攝自X:Olexander Scherba）

    烏克蘭駐南非大使謝爾巴。（圖翻攝自X:Olexander Scherba）

    美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，成功斬首最高領袖哈米尼和一眾軍政高層。沒想到被視為俄羅斯「小老弟」的伊朗，近日竟邀請烏克蘭的外交官弔唁哈米尼，烏國駐南非大使謝爾巴（Olexander Scherba）在社群分享此事，並公開拒絕伊朗邀請，給出的原因讓大批網友讚爆！

    謝爾巴4日在X平台發文，透露伊朗駐南非大使館最近通知他們，去為已故的哈米尼和伊朗軍事領導層的弔唁簿簽名留言，「我決定回應這件事，而且要公開回應。尊敬的（伊朗）大使閣下：既然貴館通知烏克蘭大使館為已故的哈米尼和伊朗軍事領導層的弔唁簿留言簽名，那我覺得有我必要提醒您以下幾點。」

    「他們手上沾滿成千上萬烏國人鮮血」

    「這些已故的伊朗領導人是俄羅斯軍事盟友，他們手上沾滿成千上萬烏克蘭人的鮮血，被惡名昭彰、伊朗製造的『Shahed』無人機，以及貴國政府熱切提供給俄羅斯的其他軍事技術所殺害。你們這些領導人等共謀，為烏克蘭平民帶來無盡的悲痛。」

    「作為一個有信仰的人，我盡量不為他人的死亡感到高興，即便那些人選擇當個折磨我國人民的加害者，而我的國家卻從未對他們的國家做過任何壞事。然而，身為一個過去3年每個晚上都聽著伊朗製造的死亡機器，在基輔和其他烏克蘭城市上空呼嘯，我實在很難不祈禱每一個加害者終究都要面對他們應得的審判。即使不是在人間法律之下，也終將在全能的上帝面前。」

    「大使先生，我不認識您本人，對您也沒有任何怨恨。我知道有時候優秀的外交官也不得不替糟糕的領導人和政策說話。但我希望您能理解，我不會為一個對他的逝世不感到難過的人表達哀悼！」貼文曝光後獲大批網友讚爆。

