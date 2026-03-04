牽制伊朗部隊、策動人民起義 CNN：中情局擬武裝庫德族參戰

美國有線電視新聞網報導，中央情報局正致力於武裝庫德族部隊，在伊朗境內鼓動人民起義。（法新社檔案照）

多名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國中央情報局（CIA）正致力於武裝庫德族部隊，在伊朗境內鼓動人民起義。庫德族部隊預計將在未來幾天內，在伊朗西部參與地面行動。

消息人士指出，川普政府一直在與伊朗反對派團體及伊拉克的庫德族領袖進行積極討論，商討提供軍事支援事宜。

請繼續往下閱讀...

伊朗庫德族武裝團體在伊朗和伊拉克邊境擁有數千名武裝力量，主要活動於伊拉克庫德斯坦自治區。自戰爭爆發以來，數個團體已發布公開聲明，暗示即將採取行動，並敦促伊朗軍隊叛逃。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一直在打擊庫德族團體，3日聲稱已出動數十架無人機鎖定庫德族部隊。

1名伊朗庫德族資深官員透露，美國總統川普3日與被革命衛隊鎖定的團體之一「伊朗庫德斯坦民主黨」（KDPI）主席希吉利（Mustafa Hijri）進行通話。

該名資深官員告訴CNN，伊朗庫德族部隊預計將在未來幾天內，於伊朗西部參與地面行動，屆時可望獲得美國與以色列的支援。

美國網路媒體Axios率先引述2名美國官員及第三名知情人士報導，川普1日也致電伊拉克庫德族領袖，討論美軍在伊朗的行動，以及隨著任務進展，美方與庫德族如何合作。

任何武裝伊朗庫德族團體的構想，都需要伊拉克庫德族的支持，以允許武器過境，並使用伊拉克庫德斯坦做為發射基地。

1名知情人士表示，這個構想是讓庫德族武裝部隊牽制伊朗安全部隊，讓伊朗主要城市的民眾能夠更容易站出來，而不像今年1月動亂期間那樣再次遭到屠殺。

另1名美國官員表示，庫德族可能有助於在該地區製造混亂，分散德黑蘭政權的軍事資源。此外，庫德族也有機會攻佔伊朗北部領土，為以色列建立一個緩衝區。中情局拒絕對此報導置評。

1名消息人士指出，以色列軍隊近日一直在打擊兩伊邊境的伊朗軍警哨所，部分原因就是為庫德族部隊可能湧入伊朗西北部奠定基礎。1名以色列消息人士表示，這些打擊行動可能會在未來幾天內加劇。

儘管如此，知情人士也坦承，若要支援一支負責協助推翻伊朗政權的庫德族地面部隊，美國和以色列的支援規模必須相當龐大。美國情報評估顯示，伊朗庫德族目前不具備足夠的影響力或資源，來支持一次成功的反政府起義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法