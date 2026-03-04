已打擊2000多個目標 五角大廈：伊朗飛彈、無人機攻擊大減

美國戰爭部長赫格塞斯（左）、參謀首長聯席會議主席凱恩（右），4日共同召開記者會說明對伊朗戰況。（美聯社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），4日召開記者會，說明美以對伊朗軍事行動戰況，指從開戰以來，伊朗發射飛彈次數大減，現已不再能大量發射飛彈，美國也已有效瓦解伊朗主要海軍力量。

《紐約時報》、《衛報》報導，赫格塞斯指出，伊朗「不再能發射大量飛彈，遠遠不及過去那樣」，美軍「能輕易地繼續這場軍事行動，我們覺得有需要就持續多久」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯不願說明，戰爭還會持續多久，他說，「我們在此事上唯一的限度，就是總統川普要為美國人民達成的特定成效」，或許4週、但也可能是3週、6週、8週，「這場戰爭是我們來掌控基調和節奏」。

凱恩表示，伊朗軍方的指揮控制體系「狀況很糟」，從開戰首日以來，伊朗的飛彈攻擊次數已經降低86%，「過去24小時就減少了23%」，其自殺無人機攻擊也大減了73%。他也呼應赫格塞斯有關打擊伊朗海軍的談話，表示「到目前為止，我們已經打擊2000多個目標，除了一艘在區域外的護衛艦之外，還摧毀了超過20艘伊朗海軍船艦」，已經有效瓦解伊朗的主要海軍力量。

美國五角大廈4日記者會，出示對伊朗軍事行動地圖。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法