為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    已打擊2000多個目標 五角大廈：伊朗飛彈、無人機攻擊大減

    2026/03/04 22:51 編譯管淑平／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯（左）、參謀首長聯席會議主席凱恩（右），4日共同召開記者會說明對伊朗戰況。（美聯社）

    美國戰爭部長赫格塞斯（左）、參謀首長聯席會議主席凱恩（右），4日共同召開記者會說明對伊朗戰況。（美聯社）

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），4日召開記者會，說明美以對伊朗軍事行動戰況，指從開戰以來，伊朗發射飛彈次數大減，現已不再能大量發射飛彈，美國也已有效瓦解伊朗主要海軍力量。

    《紐約時報》、《衛報》報導，赫格塞斯指出，伊朗「不再能發射大量飛彈，遠遠不及過去那樣」，美軍「能輕易地繼續這場軍事行動，我們覺得有需要就持續多久」。

    赫格塞斯不願說明，戰爭還會持續多久，他說，「我們在此事上唯一的限度，就是總統川普要為美國人民達成的特定成效」，或許4週、但也可能是3週、6週、8週，「這場戰爭是我們來掌控基調和節奏」。

    凱恩表示，伊朗軍方的指揮控制體系「狀況很糟」，從開戰首日以來，伊朗的飛彈攻擊次數已經降低86%，「過去24小時就減少了23%」，其自殺無人機攻擊也大減了73%。他也呼應赫格塞斯有關打擊伊朗海軍的談話，表示「到目前為止，我們已經打擊2000多個目標，除了一艘在區域外的護衛艦之外，還摧毀了超過20艘伊朗海軍船艦」，已經有效瓦解伊朗的主要海軍力量。

    美國五角大廈4日記者會，出示對伊朗軍事行動地圖。（美聯社）

    美國五角大廈4日記者會，出示對伊朗軍事行動地圖。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播