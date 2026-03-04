美軍潛艦出動擊沉伊朗軍艦 赫格塞斯：兩天內控制空域

美國戰爭部長赫格塞斯4日記者會說明戰況。（美聯社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）4日表示，打擊伊朗的行動正在「加速」進行，預計兩天內控制伊朗空域。他同時表示，美軍潛艦在印度洋擊沉一艘伊朗軍艦。

《紐約時報》4日報導，赫格塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）4日召開記者會，赫格塞斯說，美以將在「接下來2天內」控制伊朗空域，這表示將可日、夜飛行，找出、鎖定和摧毀伊朗軍方的飛彈和國防產業基礎。赫格塞斯還表示，美軍使用潛射魚雷，在印度洋擊沉一艘伊朗軍艦。紐約時報報導，這是自從二次世界大戰以來，美軍潛艦首次在作戰行動中動用魚雷打擊敵方船艦。

根據《路透》稍早報導，伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）4日在斯里蘭卡外海遭潛艦攻擊沉沒，該艦上180名人員，32人獲救。

這是五角大廈兩天內第二次就伊朗戰況召開記者會。赫格塞斯說，攻擊行動不再需要使用巡弋飛彈等距外武器（Standoff weapons）來瓦解伊朗的防空系統，現在會挑選打擊目標，使用成本較低的全球衛星定位（GPS）和雷射導引炸彈，他並駁斥外界對於美軍彈藥庫存正在減少的報導，表示美國將使用500磅、1000磅和2000磅精準和非導引炸彈，「這些我們有將近無限量的庫存」。

凱恩也表示，摧毀伊朗空防將使美軍得以減少使用距外飛彈，轉向使用數量更充足的精準導引重力炸彈，可加快空中行動角度。

