夜光相撲亮巴黎 2000盞燈籠帶法國人神遊日本

巴黎馴化公園舉辦第三屆燈籠節「光之日本」，以2000盞燈籠展現千年日本文化。圖為「千本鳥居」展區。（中央社）

巴黎也過元宵節，位於西郊的馴化公園正舉辦第三屆燈籠節，2000盞燈籠以日本文化為主題，在占地3公頃的黑夜中，亮起「千本鳥居」與「歌舞伎町」；精緻的相撲燈籠旁，投影相撲競賽實況。聲景逼真，開展至今已吸引近20萬人。

位於巴黎西郊的「馴化公園」（Jardin d'Acclimatation）創立於1860年，是巴黎老字號、適合家庭探訪的大型遊樂園，最初為收置異國動植物而設。2018年翻修後以花園為主，並擁有40多項遊樂設施。近年於冬夜開放部分園區舉辦燈籠節，今年已至第三屆，主題為「光之日本」（Le Japon en Lumières）。

請繼續往下閱讀...

「光之日本」以探索日本千年文化為軌跡，讓觀眾在3公頃露天環境中，循著2000盞燈籠漫步，共分三大主題「傳統帝國」、「流行冒險」、「夢幻庭院」，觀眾在武士燈籠的帶領下，穿越寺廟；在相撲燈籠的手掌間，走進小徑，觀賞相撲競賽影像實況。

觀眾妮可（Nicole）向中央社記者說，她曾拜訪過日本多所城市，認為「千本鳥居」與「歌舞伎町一番街」的燈籠造景逼真，喚起她在京都與東京的美好回憶。

一位女性觀眾與家人正站在「等身的和服燈籠」後拍照，彷彿穿上和服。她認為展覽的聲光效果與音樂氛圍讓人完全沉浸其中，她期待自己有一天能去日本。

2位法國年輕觀眾凱文（Kevin）和諾諾（NonNon）盛裝出席，戴著斗笠、忍者面罩、穿浴衣來看展。他們向記者表示，自己熱愛亞洲動漫與文化，剛在「哥吉拉與電動玩具機」燈籠前拍完照，接著準備去「富士山」、「猴群泡溫泉」燈籠前取景。

馴化公園的媒體負責人勒波（Laetitia Lepeu）接受中央社專訪。她說，舉辦燈籠節是為讓觀眾體驗夜色中的園區，期待透過光影，帶領人們探索世界上的文化與文明。

勒波解釋，現屬法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）的馴化公園，一直與亞洲、尤其日本關係密切。2018年園內曾籌辦日本祭典，邀請多位日本城市代表參加。

勒波表示，在「光之日本」籌辦過程中，專案小組不僅得到該集團的支持，也得到日本大使館、許多日法團體的大力協助，才得以在豐富的歷史知識中打造展覽路線，並製作配樂，讓觀眾沉浸在濃厚氛圍裡。

「光之日本」展期自2025年12月10日至2026年3月8日，每晚6時至9時30分。成人18歐元（約新台幣660元）、兒童12歐元（約新台幣440元），儘管票價稍高，開展至今已吸引近20萬人參觀。

第三屆燈籠節「光之日本」2000盞燈籠，聲景逼真，開展後已吸引近20萬人。圖為相撲燈籠。（中央社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法