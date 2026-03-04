為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    夜光相撲亮巴黎 2000盞燈籠帶法國人神遊日本

    2026/03/04 22:25 中央社
    巴黎馴化公園舉辦第三屆燈籠節「光之日本」，以2000盞燈籠展現千年日本文化。圖為「千本鳥居」展區。（中央社）

    巴黎馴化公園舉辦第三屆燈籠節「光之日本」，以2000盞燈籠展現千年日本文化。圖為「千本鳥居」展區。（中央社）

    巴黎也過元宵節，位於西郊的馴化公園正舉辦第三屆燈籠節，2000盞燈籠以日本文化為主題，在占地3公頃的黑夜中，亮起「千本鳥居」與「歌舞伎町」；精緻的相撲燈籠旁，投影相撲競賽實況。聲景逼真，開展至今已吸引近20萬人。

    位於巴黎西郊的「馴化公園」（Jardin d'Acclimatation）創立於1860年，是巴黎老字號、適合家庭探訪的大型遊樂園，最初為收置異國動植物而設。2018年翻修後以花園為主，並擁有40多項遊樂設施。近年於冬夜開放部分園區舉辦燈籠節，今年已至第三屆，主題為「光之日本」（Le Japon en Lumières）。

    「光之日本」以探索日本千年文化為軌跡，讓觀眾在3公頃露天環境中，循著2000盞燈籠漫步，共分三大主題「傳統帝國」、「流行冒險」、「夢幻庭院」，觀眾在武士燈籠的帶領下，穿越寺廟；在相撲燈籠的手掌間，走進小徑，觀賞相撲競賽影像實況。

    觀眾妮可（Nicole）向中央社記者說，她曾拜訪過日本多所城市，認為「千本鳥居」與「歌舞伎町一番街」的燈籠造景逼真，喚起她在京都與東京的美好回憶。

    一位女性觀眾與家人正站在「等身的和服燈籠」後拍照，彷彿穿上和服。她認為展覽的聲光效果與音樂氛圍讓人完全沉浸其中，她期待自己有一天能去日本。

    2位法國年輕觀眾凱文（Kevin）和諾諾（NonNon）盛裝出席，戴著斗笠、忍者面罩、穿浴衣來看展。他們向記者表示，自己熱愛亞洲動漫與文化，剛在「哥吉拉與電動玩具機」燈籠前拍完照，接著準備去「富士山」、「猴群泡溫泉」燈籠前取景。

    馴化公園的媒體負責人勒波（Laetitia Lepeu）接受中央社專訪。她說，舉辦燈籠節是為讓觀眾體驗夜色中的園區，期待透過光影，帶領人們探索世界上的文化與文明。

    勒波解釋，現屬法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）的馴化公園，一直與亞洲、尤其日本關係密切。2018年園內曾籌辦日本祭典，邀請多位日本城市代表參加。

    勒波表示，在「光之日本」籌辦過程中，專案小組不僅得到該集團的支持，也得到日本大使館、許多日法團體的大力協助，才得以在豐富的歷史知識中打造展覽路線，並製作配樂，讓觀眾沉浸在濃厚氛圍裡。

    「光之日本」展期自2025年12月10日至2026年3月8日，每晚6時至9時30分。成人18歐元（約新台幣660元）、兒童12歐元（約新台幣440元），儘管票價稍高，開展至今已吸引近20萬人參觀。

    第三屆燈籠節「光之日本」2000盞燈籠，聲景逼真，開展後已吸引近20萬人。圖為相撲燈籠。（中央社）

    第三屆燈籠節「光之日本」2000盞燈籠，聲景逼真，開展後已吸引近20萬人。圖為相撲燈籠。（中央社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播