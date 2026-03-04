為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    曾大力拔擢胡錦濤 中共元老宋平逝世享壽109歲

    2026/03/04 20:51 中央社
    中共元老宋平。（取自網路）

    新華社報導，曾任中共第13屆政治局常委、中國國務委員等職的中共元老宋平今天下午在北京逝世，享壽109歲。宋平早年曾任已故國務院總理周恩來的政治秘書，並自1970年代末期任甘肅省委第一書記，一路拔擢當時任職甘肅的前中共總書記胡錦濤，奠定他日後在黨內的地位。

    新華社在報導中以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」等語稱呼宋平，代表中共官方對宋平生前的正面評價。

    根據公開資料，宋平生於1917年4月，原名宋延平，山東省莒縣人，1936年加入中共隊伍，1937年12月入黨，北京清華大學化學系畢業，1938至1947年間擔任中共書記處五大書記之一周恩來的政治秘書。中共建政後，宋平於1952年進入中共中央、國務院及西北地區工作。

    宋平於1972年出任甘肅省委書記，並於1977年升任第一書記。在任期間，他對當時在甘肅擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤十分賞識，並向黨中央推薦，被視為胡錦濤晉身中共高層進而成為中共第四代領導人的仕途起點，因此有「中國政壇最大伯樂」之稱。

    1989年「六四」事件後，中共高層人事調整，政治局常委趙紫陽、胡啟立被免職，宋平與江澤民、李瑞環等人一同晉升政治局常委，直到1992年10月中共14大卸任退休。有媒體報導，宋平在卸任前向鄧小平建議提拔胡錦濤為新一屆政治局常委，獲鄧小平接受，讓胡錦濤在未曾擔任政治局委員的情況下，越級晉升為常委。

