不借基地埋嫌隙！德挺川普促國防開支「趕上」 西班牙不滿

美國總統川普3日批評西班牙拒絕美軍使用該國基地進行對伊朗軍事行動時，在一旁的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也針對西班牙國防開支一事表達意見，引來西班牙不滿，表示梅爾茨的談話令馬德里感到「驚訝」。

川普3日在白宮與來訪的梅爾茨會面時，對西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的政府，拒絕美軍使用該國基地進行攻擊伊朗行動，表達不滿，並提到西班牙拒絕與北大西洋公約組織（NATO）其他盟國一樣，提高國防開支到國內生產總值（GDP）的5%，「所以，我們將切斷與西班牙的所有貿易」。

《彭博》報導，當時坐在一旁的梅爾茨，就川普促馬德里政府提高國防開支，表示「我們正努力說服西班牙趕上」北約的國防開支目標，「西班牙是唯一不願意接受的，我們正在設法說服他們，事關我們的共同安全，我們所有人都得遵守這些（開支比率）數字」。

西班牙「驚訝」：德國應挺歐盟成員國

對此，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）4日表示，已向柏林表達對梅爾茨這段談話感到「驚訝」，認為德國應該與歐盟其他成員國團結一致。《衛報》4日引述阿爾巴雷斯說法，「當你和他國使用共同貨幣、有共同貿易政策和共同市場，你期待的是同樣的團結」，他並舉例，當丹麥因格陵蘭問題面臨關稅威脅時，西班牙與丹麥團結一致，或者西班牙對北約東翼國家展現的團結。

阿爾巴雷斯以德國兩名前任總理對比，表示桑傑士政府已經歷3名德國總理，梅克爾（Angela Merkel）、蕭茲（Olaf Scholz）、和現在的梅爾茨，「我無法想像梅克爾或蕭茲說出像那樣的話，那個時候展現出的挺歐精神與現在不同」。

