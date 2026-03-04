中國政協委員批「內捲」：過度加班抑制消費 官方應主導破解

中國全國政協委員陸銘建議官方要主導破解「內捲式加班」。示意圖。（路透）

中國經濟及社會的「內捲」（無效益的過度競爭）現象亟待消弭，中國全國政協委員陸銘直指，職場加班太多不僅抑制消費，也不利身心健康。他建議官方要主導破解「內捲式加班」，建立便捷保密的勞工舉報管道，並規定員工若自願加班，企業必須給足加班費。

現任上海交通大學安泰經濟管理學院教授的陸銘說，出門吃飯遊玩、休閒消費都需要時間，但中國現在的問題是「加班太多」，不僅抑制服務消費，對個人的身心健康也不利，當前的「內捲式加班」困局亟待破解。

陸銘提到，據中國國家統計局數據，2025年中國企業員工每週平均工作時間達48.6小時，相當於1週工作6天，且日均超過8小時。這種過度的加班文化，會侵蝕勞工健康，降低消費活力，且抑制生育意願，加劇社會焦慮，特別是對消費影響尤大。

他引用專業機構2025年的報告說，中國38.7％的職場人幾乎每天加班，長期透支導致身體機能下降、慢性病年輕化、心理問題高發；此外，更有近60％的勞工「免費加班」，僅有26.5％能獲得加班費。

陸銘建議，「內捲式加班」的困局應由中國政府主導打破，「不能寄希望於單個企業的行動」。可優化法律中有關工時、累計加班工時、加班工資等規定，有步驟地與歐盟等已開發國家接軌；其次是強化監察力度，提高資方違法成本，建立便捷、保密的勞工舉報通道；並完善補償機制，企業對自願加班的員工須給足加班費。

他還說，官方可鼓勵中國企業推廣先進管理方法，試辦「彈性工作制」等靈活形式；鼓勵企業加強在職培訓投入，幫助員工掌握新技能、適應技術變革，進而從根源上減少「內捲式加班」競爭。

