美軍空襲伊朗如吃「一塊蛋糕 」！日評論家酸：中國雷達是當代武器典範

圖為美軍阿利·伯克號驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）2月28日朝伊朗發射一枚「戰斧」（Tomahawk）對地攻擊巡弋飛彈畫面。（法新社）

美國2月28日與以色列聯手，對伊朗發動大規模軍事打擊，斬首最高領袖哈米尼和40多名軍政高層，伊朗採購中國號稱最先進的雷達防空系統再次「形同虛設」。對此，日本知名經濟評論家渡邊哲狠酸，中國防空系統展現是「無殺傷力、安全又和平」的武器典範，笑翻大批網友。

今年1月份，美軍花不到一個晚上時間，就將委內瑞拉強人總統馬杜羅從官邸生擒回紐約受審，委國購置的中國雷達完全沒有反應，淪為國際笑柄。這次美以開展的史詩怒火行動，短短一天時間就將伊朗神權政府高層一網打盡，伊朗採用的包括JY-26警戒雷達、JY-10防空指揮自動化系統、JY-14 3D雷達、JY-27雷達等中製系統全變「擺設」，任由美以空襲突破防空網。

對此，渡邊哲也今天在X平台發文狠酸：「伊朗購買的中國最新銳雷達系統，是一種沒有殺傷力、安全又和平的『武器』，謝謝你，習近平！」底下大批網友湧入，貼上中國雷達惡搞照，被拿去「曬衣服」、「曬魷魚乾」，笑稱這才是中國雷達的實際用途；還有人嘲諷「它不叫雷達，它只是一個可移動的金屬網。當孩子們在空地上打棒球時，可以充當擋球網」、「這才是『愛好和平』的表現」、「中國武器不行，嘴砲倒是挺強的」。

