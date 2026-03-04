拒絕戰爭！西班牙總理回應川普：不因害怕報復參與「有害世界的事」

西班牙總理桑傑士（左）、美國總統川普（右）照。（法新社）

美國總統川普3日抨擊，西班牙拒絕讓美國使用基地用於攻打伊朗，揚言切斷和西班牙的「所有貿易」。對此，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）4日堅定表示，西班牙政府的立場是「拒絕戰爭」，不會因為擔心遭報復而參與「有害於世界的事情」。

《衛報》、《法新社》報導，桑傑士4日在演說中表示，「我們不會只是因為害怕某人的報復，就參與於世界有害、有違我國價值觀和利益的事情」；西班牙對當前中東危機的立場「明確且一貫」，一如其對烏克蘭和加薩戰爭，馬德里反對「保障我們所有人的國際法瓦解」、以及以為「只能透過衝突和炸彈解決世界的問題」的看法。他說，「概括而言，西班牙政府的立場是：拒絕戰爭」。

西班牙政府日前表明，美軍在該國長期使用的羅塔海軍基地（Naval Station Rota）和摩倫空軍基地（Moron Air Base）基地，僅可進行符合聯合國憲章的活動。

川普3日在白宮與來訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面時，對此表達不滿，他說，「西班牙很糟糕」、「我們將切斷與西班牙的所有貿易」，他已指示財政部長貝森特「切斷與西班牙所有往來」。

桑傑士1日曾指美以對伊朗的軍事行動是「不合理和危險的軍事干預」。他在4日的談話中指，美國的目標不清楚，且西班牙需要為一場造成多人傷亡，和嚴重經濟後果的久拖戰爭做好準備；他呼籲美國、以色列和伊朗停止戰爭，以免為時已晚，「你不能以非法回應非法，這是人類災難的開始」，西班牙政府「要求停火並且以外交解決方案結束戰爭」。

