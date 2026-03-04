中國冷眼旁觀伊朗戰況 經濟學人：靜待戰後收割重建紅利

圖為以色列4日空襲黎巴嫩南部達希耶，現場硝煙四起。（美聯社）

美國與以色列對伊朗進行空襲，中國的角色備受關注。《經濟學人》指出，中國對伊朗遇襲抱持冷眼旁觀的態度，是基於「冰酷的算計」，儘管中國口頭譴責空襲，但對比先前伊朗內部示威時的噤聲，顯示中國更在意內部穩定的威脅，即在獲取外交紅利的同時，嚴格規避任何實質的軍事義務，並在戰火平息後，可能會將以重建者姿態收割剩餘價值。

美以聯軍於2月28日對伊朗發動毀滅性攻擊行動，證實擊斃其最高領袖哈米尼，中國中央電視台《新聞聯播》在第一時間便詳細報導此軍事行動，並將矛頭指向美國的霸權行徑。然而，對比兩個月前伊朗爆發大規模民間示威時，中國卻緘默長達兩週，最終才將其定調為境外勢力操縱。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，《經濟學人》分析，中國對伊朗「冷眼旁觀」的根本原因，還是因為雙方極度不對等的依賴關係。伊朗雖將中國視為制裁下的唯一經濟命脈，但對中國而言，與伊朗的貿易額佔其全球總量還不到1%。儘管雙方曾簽署為期25年、宣稱投資額達4000億美元的戰略協議，但實際落地的資金僅約20至30億美元，與其在沙烏地阿拉伯及阿聯酋的巨額投資相比，簡直是杯水車薪。

這也表明中國高層顯然不願為了德黑蘭，而承擔美國二級制裁的風險。對中國而言，只要不引發政權徹底崩潰的「顏色革命」，哈米尼的殞落僅是地緣政治的小陣痛，中國更傾向於躲在外交辭令後方，嚴防捲入實質的軍事干預。

在當前局勢，中國的策略定位，主要還是選擇透過抨擊美國軍事行動，鞏固其作為「全球南方」領導者的形象，並始終刻意規避具有約束力的安全義務。中國清華大學教授佘綱正直言，軍事支持並非中國在該地區的運作方式，中國更熱衷於扮演如「伊沙復交」這類外交調停者的角色，藉此賺取大國形象的「品牌紅利」，卻拒絕繼承任何實質的防禦承諾。

目前中國正冷靜觀望德黑蘭的權力重組，甚至已開始設想有利於中方的布局，只要伊朗政權不因內部動盪而土崩瓦解，中國極可能在戰火平息、西方勢力撤出後，利用其龐大的基建能力，與不帶政治條件的資金填補真空，準備坐收漁翁之利。

這意味著，中國正準備在伊朗最虛弱的時刻，以「重建者」的身分重返波斯灣，將這場區域戰爭轉化為一場長期的經濟收割。對中國而言，伊朗的鮮血可以換取對美鬥爭的政治資本，而伊朗的斷壁殘垣，則是未來換取廉價能源與基建訂單的最佳籌碼。

