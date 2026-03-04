中東戰火推升油價 俄羅斯意外獲利

俄羅斯黑海港口新羅西斯克一處燃油碼頭。（路透檔案照）

隨著中東衝突升溫，能源供應受阻，全球石油市場陷入震盪。荷姆茲海峽航運中斷、伊朗飛彈與無人機攻擊基礎設施，使布蘭特原油連續兩日大漲逾7%，突破每桶80美元，創下近兩年新高。英國衛報分析認為，這場危機雖令伊朗政權岌岌可危，卻可能成為俄羅斯疲弱戰爭機器的經濟救命稻草。

卡內基俄羅斯歐亞中心能源專家瓦庫連科指出，全球五分之一石油供應與四分之一海運貿易受阻，對莫斯科而言是「一大福音」。過去因制裁與供應過剩，俄油被迫打折出售，如今滯留油輪上的原油終於能找到買家。

中國與印度作為中東原油大買家，若供應長期中斷，勢必增加自俄羅斯進口。北京雖分散來源，但若波斯灣供應受阻，將加速依賴俄油。印度則更為微妙，先前因與美國達成協議而減少俄油採購，但若中東供應持續受影響，極可能重新開放俄油進口。這些變化將提升俄羅斯在價格談判中的地位。

除石油外，俄羅斯天然氣也可能受益。若卡達液化天然氣出口停擺，將留下缺口，雖然天然氣市場流動性較低，但俄國仍可能填補部分。消息帶動俄國能源股上漲，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）與諾瓦泰克（Novatek）成為主要受惠者。

能源市場影響取決於衝突持續時間。進口國通常持有約三個月庫存，若僅短期衝突，影響有限；若時間拉長，情勢將更嚴峻。波斯灣能源設施受損程度亦是重要變數。

衛報指出，對烏克蘭而言，這是最糟時機。去年俄油氣收入降至五年低點，基輔原以為莫斯科難以維持軍事強度，如今卻因油價飆升而獲得喘息，俄國媒體甚至直言「攻擊伊朗是大好消息」。此外，烏克蘭總統澤倫斯基警告，美國及其中東盟友可能優先使用美製防空系統，導致烏克蘭難以獲得愛國者飛彈。他指出，去年六月伊朗反擊以色列時，已導致部分飛彈延誤交付，如今情勢恐再惡化。

歐盟方面，原計畫逐步淘汰俄化石燃料，但匈牙利、斯洛伐克等國反對，加上右翼政黨批評，政策再度受挑戰。挪威承認，中東局勢升級，可能重啟禁止進口俄天然氣的辯論。

莫斯科內部人士透露，克里姆林宮態度是「靜觀其變」，避免過度批評美國行動，以免影響川普在烏克蘭問題上的立場。俄羅斯精英階層則難掩喜悅，主權財富基金負責人德米崔耶夫甚至預言，油價「很快將突破100美元」。

