    首頁 > 國際

    美伊衝突雙重打擊！ 中國油氣、甲醇供應全面告急

    2026/03/04 17:52 編譯盧永山／綜合報導
    伊朗也是中國主要的甲醇供應國，若美伊衝突持續下去，導致荷姆茲海峽航運長期中斷，中國也可能面臨甲醇短缺。（美聯社）

    美國和以色列聯手空襲伊朗，伊朗展開報復，國際石油和天然氣價格飆漲，中國是全球最大油氣進口國，且中東地區是其油氣主要來源地，油氣價格飆漲對經濟將造成嚴重衝擊。香港《南華早報》報導，伊朗也是中國主要的甲醇供應國，若戰爭持續下去，導致荷姆茲海峽航運長期中斷，中國也可能面臨甲醇短缺。

    甲醇（methanol）是1種被中國製造商廣泛使用的化合物，它既是生物燃料，也是多種產品的關鍵原料，從油漆、甲醛、塑膠到合成纖維，都離不開它。

    中東日益加劇的衝突，可能使中國產業和經濟面臨雙重打擊：伊朗是最大的甲醇生產國之一，而荷姆茲海峽是中東地區重要的航道；而美國總統川普2日表示，伊朗戰爭可能持續1個月或更長的時間，這將導致中國從中東地區進口的甲醇和油氣中斷。

    新加坡亞太經濟諮詢公司（Asia-Pacific Economics）執行長畢斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示：「儘管中國是全球最大的甲醇生產國，但每年仍需大量進口以滿足國內需求。若伊朗封鎖荷姆茲海峽的行動持續很久的時間，可能會嚴重干擾中國的甲醇進口。」

    根據銀河期貨（Galaxy Futures）的數據，伊朗是全球第二大甲醇生產國，也是中國主要的供應國，去年中國從伊朗進口了81萬4691噸甲醇，低於2024年147萬噸；沙烏地阿拉伯是全年中國最大的甲醇來源國，供應了329萬噸。

    銀河期貨分析師張孟超發布的報告顯示，自去年12月以來，伊朗的甲醇出口一直在放緩，導致中國的甲醇進口量急遽下降。甲醇進口量放緩，已導致中國甲醇製造烯烴（MTO ）產業的生產活動下降，該產業將甲醇加工成可用於塑膠和其他材料的烴類化合物。

    張孟超指出，中國港口的甲醇庫存也出現緩慢下降，截至今年2月底，庫存總量為147萬噸。

    金融數據供應商Wind的數據顯示，由於市場擔憂甲醇供應趨緊，3日中國甲醇現貨價格上漲7.4%至每噸2420元人民幣（新台幣1.1萬元）。

