日本賣雞蛋仔稱「來自台灣的甜品」惹怒港人！台灣業者道歉了

原PO痛批，業者製作宣傳字眼，為香港起源的雞蛋仔塑造「台灣來源」印象，刻意誤導日本電視台理解為來自台灣。（取自Threads）

有香港網友近日在Threads發文，指控有台灣人在日本販賣香港街頭小吃雞蛋仔，竟聲稱是「來自台灣的甜品」並接受日本電視台採訪。被網友指正後，店家指稱「海報排版」不當，沒有將錯誤的宣傳影片下架。香港網友呼籲台灣網友，對店家提出批評，以免讓台灣國際形象受損。對此，店家今日凌晨回應，坦承文案及翻譯錯誤，強調後續會進行改動，目前已修正文宣，明日也將更新Uber Eats上的菜單。

香港網友日前在Threads上PO文，不滿地表示，繼「楊枝甘露」、「菠蘿包」、「京都念慈菴」後，這次輪到香港「雞蛋仔」再被台灣挪用，並指控來自台灣的商家「pinpin_eggcake」使用錯誤文宣，還吸引日本的電視台報導。

原PO痛批，業者製作宣傳字眼，為香港起源的雞蛋仔塑造「台灣來源」印象，刻意誤導日本電視台理解為來自台灣，「pinpin_eggcake是故意盜取香港文化來獲取利益。」而事後低調修補的做法欠缺誠意、沒有真正認錯。她呼籲，「真正愛台灣的人，更應該對這類行為嚴打及主動批評，否則最終被影響的，不只是這間店，而是台灣在國際上的形象。」

對此，業者今日凌晨3時也在Threads上發文回應，坦承文案與翻譯錯誤，另外強調尊重文化起源，「雞蛋仔起源於香港，這一點毋庸置疑。」只是標示未能清楚區分「品牌來自台灣」與「產品文化起源」，導致大眾誤解與不適，這是他們的重大疏失。

最後，業者承諾後續將進行改動，相關海報已全數撤下。未來將建立更嚴謹的審核流程。同時誠心接受各方指正，並承諾絕無「文化挪用」之意。「若香港的朋友路過小店，誠摯邀請您進來坐坐。我們希望能親自招待一杯茶表達這份歉意。」

文章PO出後，有部分香港網友表示至少有展現出誠意，將觀望後續動作，但也有不少香港網友認為道歉文仍避重就輕，表示文宣上寫「台湾からのスイーツ」（來自台灣的甜點）這麼簡單的句子有甚麼好翻譯錯的？質疑一開始就是這個意思。

pinpin_eggcake道歉聲明全文：

對於讓大家久等了，我們致上最深的歉意。

如同稍早所述，針對大眾提出的疑慮，

團隊已於昨日中午完成全面修正。目前店內及社群文宣已更換完畢，Uber Eats 菜單亦將於明日完成更新。

我們想就以下疏失誠懇說明：

1. 坦承文案與翻譯錯誤

我們必須承認，這不只是排版問題，而是文案審核與日文翻譯的嚴重疏失。在文宣中使用「台灣誕生」等字眼，誤導了大眾對雞蛋仔起源的認知，我們對此深感抱歉。

2. 尊重文化起源

雞蛋仔起源於香港，這一點毋庸置疑。

此次標示未能清楚區分「品牌來自台灣」與「產品文化起源」，導致大眾誤解與不適，是我們經營上的重大疏忽。

我們對香港飲食文化始終抱持著尊重與感謝。

3. 後續改進行動

相關海報已全數撤下。未來中目黑店將建立更嚴謹的審核流程。我們誠心接受各方指正，並承諾絕無「文化挪用」之意。若香港的朋友路過小店，誠摯邀請您進來坐坐。

我們希望能親自招待一杯茶表達這份歉意。

再次向受影響的每位朋友致上十二萬分的歉意。

