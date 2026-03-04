美國兩個月接連打掉北京盟友 中國為何沒有出手？

美國總統川普與中國國家主席習近平同框。隨著美軍接連重創伊朗與委內瑞拉領導層，北京當局卻在譴責之餘保持戰略克制，習近平在維護中美關係與守護地區盟友間的權衡，已成為全球關注焦點。（法新社資料照）

美國總統川普在短短兩個月內，接連對北京兩個重要夥伴出手：委內瑞拉總統馬杜羅遭到美軍突襲拘捕，伊朗最高領袖哈米尼則在空襲中身亡。然而，北京當局除了強烈譴責外，幾乎沒有採取實際介入行動。外界高度關注，中國為何在親密盟友遭到重創時，選擇保持距離。

顧及中美關係與峰會 北京對盟友冷處理

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，面對這場地緣政治地震，中國的反應相對克制。分析指出，對中國領導人習近平而言，維持美中關係的整體穩定，特別是著眼於本月稍晚將在北京登場的雙邊峰會，其優先層級遠高於對伊朗的承諾。中國認為為了伊朗與美國加劇緊張關係毫無益處。

請繼續往下閱讀...

北京當局的冷眼旁觀也隱含著另一層戰略利益。專家認為，中國樂見華盛頓的注意力與軍事資源被轉移至中東地區，進而減輕美軍在印太地區對中國施加的壓力。華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，中國極力避免向德黑蘭提供任何重大軍事支持，以免重蹈美國在阿富汗與伊拉克的覆轍。

在經濟層面上，失去伊朗領導人對中國的短期衝擊依然處於可控範圍。分析指出，儘管伊朗原油約佔中國海運原油進口量13%，但北京多年來已建立龐大戰略儲備。目前中國境內擁有約12億桶的原油庫存，加上可隨時增加對俄羅斯原油的採購，足以抵禦眼前的供應擾動。

然而這場衝突真正的考驗在於波斯灣的航運安全。中國有超過50%的海運原油必須仰賴荷姆茲海峽運輸，若該水域因戰火全面封鎖，將對北京造成嚴重經濟打擊。此外，中國在兩次重大攻擊中提供的有限支持，也引發了外界對其作為戰略夥伴可靠性的質疑。專家警告，北京的不作為恐將導致全球南方國家重新評估與中國的安全合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法