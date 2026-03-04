德黑蘭大轟炸！以色列大規模空襲 F-35擊落伊朗戰機創史上首例

以色列空軍的F-35I戰機在德黑蘭上空擊落了一架伊朗戰機。以色列F-35示意圖。（美聯社）

以色列今（4日）再度針對伊朗進行大規模空襲，包含首都德黑蘭、烏爾米耶（Urmiah）、克曼沙阿（Kermanshah）都傳出爆炸聲響，同時以軍宣布以色列空軍的F-35I戰機，在德黑蘭上空擊落了一架伊朗戰機，是史上首次F-35戰機在實戰中擊落有人機紀錄。

以色列宣布，以色列空軍正在對德黑蘭境內的伊朗政權目標進行「大規模」空襲，攻擊了德黑蘭數十個軍事目標，包含與伊朗革命衛隊有關聯的準軍事部隊準軍事組織「巴斯吉」（Basij）總部，以及飛彈發射場和防禦系統，還有「與該政權地面部隊有關聯的供應和後勤部門」。

伊朗官媒和《法新社》駐德黑蘭記者報導，德黑蘭東部發生大規模爆炸。同時伊朗東部大城烏爾米耶、克曼沙阿也紛紛傳出爆炸聲響。

以色列國防軍同時宣布，1架以色列空軍的F-35I戰鬥機在德黑蘭上空，擊落了一架伊朗俄製YAK-130戰機，創下F-35戰機首次在實戰中擊落有人駕駛戰機的紀錄。

F-35I為以色列空軍所使用的F-35型號，暱稱為ADIR，希伯來文的意思為「全能者」；Yak-130是蘇聯解體後研製的第一款軍用機，為雙座高級噴射教練機、輕型攻擊機，1991年開始研發，於1996年首飛，直到2009年才開始正式服役。

????️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.



This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet. — Israel Defense Forces （@IDF） March 4, 2026

