警告川普？ 西班牙總理：別拿數百萬人命運玩「俄羅斯輪盤」

西班牙總理桑傑士今（4）日重申反對中東衝突立場，強調這場衝突可能拿數百萬人生命玩俄羅斯輪盤。（法新社）

美國與以色列2月28日聯合空襲伊朗，伊朗隨後發動攻勢報復中東多國。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今（4）日強調，這場衝突可能拿數百萬人生命玩俄羅斯輪盤。《路透》認為桑傑士此舉是警告美國總統川普。

根據《路透》報導，此前統川普威脅，要因西班牙在伊朗衝突問題上的立場而切斷與其貿易往來。桑傑士之後表示，西班牙仍堅決反對中東衝突。

桑傑士4日在向全國發表的電視演講中說「人類重大災難就是這樣開始的，你不能拿數百萬人的命運去玩俄羅斯輪盤。」雖桑傑士此話沒直接點名川普，但《路透》推測他是對川普喊話。

桑傑士指出，世界不能用衝突和炸彈來解決自身的問題，西班牙政府立場為反對戰爭。他補充，西班牙立場並非虛偽，而是前後一致的。

桑傑士強調伊拉克戰爭帶來的負面連鎖反應，從聖戰恐怖主義的抬頭到能源價格的飆升，以此論證對伊朗發動襲擊的後果同樣難以預料，且不會促成更加公正的國際秩序。

桑切斯稱「我們不會為了避免遭到報復而參與對世界有害、違背我們自身價值觀和利益的事情。」《路透》認為此話是在暗指川普的貿易威脅。

