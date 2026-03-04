被納坦雅胡「逼迫」打伊朗？ 川普這樣回應......

美國總統川普。（美聯社）

美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，擊殺最高領袖哈米尼和一眾軍政高層，引發國際熱議。美國總統川普今天（4日）被問到是不是被以色列總統納坦雅胡「逼迫」去打伊朗，給出了否定的答案。

中東局勢升溫，以色列老早就想對伊朗進行全面打擊，但拜登政府乃至於川普，都曾試圖透過外交手段阻止衝突全面爆發，上月初美伊雙方還在阿曼（Oman）進行間接核談判，希望能以延長制裁減免換取伊朗限制核計畫，藉此安撫以色列，避免以國發動「先發制人」的攻擊。

請繼續往下閱讀...

但228日美以聯手發動代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的大規模聯合空襲，結束哈米尼將近37年的鐵腕統治。對此，今天在白宮，就有記者問川普：「這次攻擊伊朗的行動，是不是以色列逼你出手的？是不是納坦雅胡讓美國被迫參戰？」川普回應：「不是這樣的，應該說可能是我逼他們動手的才對。你要知道，我們之前一直跟那些瘋子在談判，但我的判斷是，他們一定會先動手攻擊我們。如果我們再不出手，他們絕對會搶先攻擊，這一點我非常確定。」

川普接著說：「我們的談判團隊非常優秀，他們都很擅長處理這種狀況，但根據談判的發展，我有強烈預感，伊朗一定會先發動攻擊，而我當然不能讓這種事發生。所以真正的狀況其實是我可能讓以色列不得不提前採取行動。但無論如何，以色列早就準備好了，我們也準備好了，於是我們一起發動這場非常強大的軍事行動。」

"Did Israel force your hand to launch these strikes against Iran?"@POTUS: "No... Based on the way the negotiation was going, I think [Iran] was going to attack first, and I didn't want that to happen — so if anything, I might've forced Israel's hand." pic.twitter.com/7fi44RFlge — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） March 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法