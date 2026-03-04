為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    威脅要殺死總統小馬可仕！菲律賓副總統薩拉恐遭彈劾

    2026/03/04 16:42 編譯謝宜哲／綜合報導
    菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。（法新社）

    菲律賓副總統薩拉．杜特蒂。（法新社）

    菲律賓國會1個委員會今（4）日以壓倒性多數通過針對副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte，以下簡稱薩拉）的彈劾條款，提交議員投票表決。此次表決可能決定薩拉的政治前途。

    根據《法新社》報導，這次彈劾條款以54比1的投票結果被認定「內容充分」。杜特蒂被指控在任期間貪污腐敗，並曾威脅要殺死總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

    菲律賓眾議員赫南德茲（Ferdinand Hernandez）說「我們今天的投票並非判定她有罪，也並非譴責。這僅僅是對憲法程序是否應該繼續進行的決定。」

    據稱小馬可仕遭到薩拉死亡威脅，起因是她在一次深夜記者會上聲稱，如果小馬可仕先下手為強，她將僱用1名刺客殺害他及他的家人。

    雖然薩拉後來主張，他的言論被誤解，但菲律賓議員盧伊斯特羅（Gerville Luistro）4日指出，薩拉的威脅可能會破壞國家穩定。

    根據菲律賓憲法，眾議院的彈劾案將啟動參議院的審判程序，如果杜特蒂被判有罪，她將被終身禁止擔任任何公職。

