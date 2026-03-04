下一個就是我們！俄羅斯鷹派「幻想破滅」 促放棄與美方斡旋談判

俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）。（法新社）

美國總統川普重返白宮後，其對伊朗採取的強硬軍事行動，徹底粉碎了俄羅斯內部原本對他抱持的「務實、親俄」幻想。俄國政壇強硬派與民族主義者正對川普表現出前所未有的警惕，質疑其「不可預測性」與「交易性格」已對俄國國家利益構成直接威脅，甚至擔心俄國會成為川普下一個清除的目標。

據《路透》報導，隨著川普政府對伊朗的猛烈攻勢，讓曾對其寄予厚望的俄國強硬派深感不安。部分「鷹派」人士公開要求克里姆林宮放棄由美國調停的烏克蘭和平談判，轉而加倍投入軍事對抗。俄羅斯寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）直言，美國是「全球威脅」，並質疑華府在烏克蘭問題上的談判誠意，認為美國的目的始終在於削弱俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

頗具影響力的俄羅斯軍事部落客羅金（Boris Rozhin）更批評川普是「受權力欲驅使的怪物」，認為與其達成任何協議都是「愚蠢或背叛」。知名學者西多羅夫（Andrei Sidorov）則在官媒節目中警告，川普是一個「危險人物」，並指出俄國目前陷入烏克蘭戰爭泥淖，而主要對手美國卻在談判中扮演仲裁者，局勢極其不利。

儘管內部輿論沸騰，克里姆林宮目前的態度相對克制。雖然莫斯科譴責美國對伊朗的行動是「挑釁性的侵略」，但仍避免直接點名批評川普本人。分析人士指出，克宮仍希望川普能協助以俄方接受的條件結束烏克蘭戰爭，因此正進行一場微妙的「平衡外交」，在批評美方政策的同時，避免與川普個人翻臉。

報導指出，伊朗局勢動盪對俄國並非全然負面。俄羅斯經濟事務特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）分析，國際油價若因此上漲，有助於緩解俄國預算壓力；此外，若美國重心轉移至中東，可能減少對烏克蘭的軍援，這些都是莫斯科眼中可能的「一線曙光」。

然而，俄國安全機構的焦慮源於川普正有系統地剷除俄國的盟友。從敘利亞阿薩德政權倒台、委內瑞拉馬杜羅遭美軍逮捕，到伊朗最高領導人哈米尼遇刺，俄國鷹派認為美國正一步步削弱莫斯科的全球影響力。

曾將川普視為俄羅斯希望的極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）感嘆，川普已遠離原本的MAGA意識形態，轉向新保守主義。他憂心地向追隨者表示：「如果伊朗垮了，下一個可能就輪到我們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法