伊朗飛彈波及杜拜港口起火 波灣國家批「跨越紅線」、不會坐視

衛星影像顯示，阿聯杜拜傑伯阿里港因遭攔截的飛彈碎片掉落引發大火，港區冒出濃密黑煙。隨著戰火波及民用基礎設施，波斯灣國家擔憂區域衝突恐將進一步擴大。（路透）

伊朗為報復美國與以色列空襲，向中東多國發射大量飛彈與無人機，其中攔截碎片掉落杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）並引發火災，使原本試圖避免捲入衝突的波斯灣國家面臨更大壓力。面對基礎設施受損與平民威脅，這些阿拉伯經濟重鎮的防禦底線正面臨考驗，恐將被迫捲入戰局。

根據英國廣播公司（BBC）報導，伊朗正朝鄰近的波斯灣國家發射數百枚飛彈與無人機，雖然多數攻擊遭到防空系統攔截，但掉落的殘骸碎片已在杜拜傑伯阿里港引發火災，甚至破壞機場與住宅區。卡達外交部發言人安薩里（Majed al Ansari）週二警告，針對基礎設施與住宅區的攻擊已跨越紅線，官方不會坐視不管。

伊朗施壓策略恐翻車 促使阿拉伯靠攏美國

這波攻擊暴露了德黑蘭當局的戰略風險。據英國《金融時報》統計，伊朗對中東貿易與觀光樞紐阿聯（UAE）發射的飛彈數量，幾乎與攻擊以色列的規模相當。外界評估，伊朗企圖藉由製造混亂施壓阿拉伯鄰國，逼迫美國結束戰爭。然而，這種襲擊可能弄巧成拙，使這些波斯灣國家更靠近華盛頓陣營。

儘管波斯灣國家過去拒絕讓美軍利用其領空與領土對伊朗發動攻擊，但隨著自身主權與經濟命脈遭到侵犯，這項立場隨時可能發生轉變。波斯灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）6個成員國已召開緊急會議，承諾將採取一切必要措施保護領土與公民。未來若戰事持續拖延，這些國家是否會直接參與軍事打擊行動，將成為左右中東局勢發展的關鍵變數。

