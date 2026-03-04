南韓女子懷孕36週「墮胎」 2醫師涉殺嬰被判刑6年、4年

南韓女子在懷孕36週時剖腹「墮胎」，2名醫生分別被判處6年、4年刑期。南韓嬰兒車示意圖，與新聞無關。（彭博）

南韓1名26歲女子，2024年在懷孕36週時由醫師剖腹「墮胎」，首爾中央地方法院法官今（4日）裁定2名醫生殺人罪成立，分別判處6年、4年刑期，女子則被判3年有期徒刑、緩刑5年。

據《東亞日報》報導，這名女子在YouTube上傳影片，分享墮掉36週胎兒的心路歷程，這才讓全案曝光並震撼南韓社會。警方調查發現，婦產科診所81歲尹姓院長，非法經營醫療場所並向527名孕婦收取高額墮胎費，總計金額達14.6億韓元（約新台幣3148萬元）。

由於尹姓醫師年事已高無法執刀，因此都是由62歲沈姓醫師代為開刀。調查顯示，診所在幫這名26歲女子剖腹後，將仍然活著的嬰兒以毛毯包裹放入冷凍櫃致死，尹某更偽造醫療紀錄，謊稱女子有出血和腹痛等症狀，最終生下了死胎。

首爾中央地方法院法官，今依照殺人罪判處尹姓醫師6年有期徒刑、沈姓醫師4年有期徒刑。至於墮胎女子則是判刑3年、緩刑5年，並且需完成200個小時的社區服務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

