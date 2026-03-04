為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓女子懷孕36週「墮胎」 2醫師涉殺嬰被判刑6年、4年

    2026/03/04 15:59 即時新聞／綜合報導
    南韓女子在懷孕36週時剖腹「墮胎」，2名醫生分別被判處6年、4年刑期。南韓嬰兒車示意圖，與新聞無關。（彭博）

    南韓女子在懷孕36週時剖腹「墮胎」，2名醫生分別被判處6年、4年刑期。南韓嬰兒車示意圖，與新聞無關。（彭博）

    南韓1名26歲女子，2024年在懷孕36週時由醫師剖腹「墮胎」，首爾中央地方法院法官今（4日）裁定2名醫生殺人罪成立，分別判處6年、4年刑期，女子則被判3年有期徒刑、緩刑5年。

    《東亞日報》報導，這名女子在YouTube上傳影片，分享墮掉36週胎兒的心路歷程，這才讓全案曝光並震撼南韓社會。警方調查發現，婦產科診所81歲尹姓院長，非法經營醫療場所並向527名孕婦收取高額墮胎費，總計金額達14.6億韓元（約新台幣3148萬元）。

    由於尹姓醫師年事已高無法執刀，因此都是由62歲沈姓醫師代為開刀。調查顯示，診所在幫這名26歲女子剖腹後，將仍然活著的嬰兒以毛毯包裹放入冷凍櫃致死，尹某更偽造醫療紀錄，謊稱女子有出血和腹痛等症狀，最終生下了死胎。

    首爾中央地方法院法官，今依照殺人罪判處尹姓醫師6年有期徒刑、沈姓醫師4年有期徒刑。至於墮胎女子則是判刑3年、緩刑5年，並且需完成200個小時的社區服務。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播