    國際

    這男人將統治伊朗？哈米尼之子穆吉塔巴 掌控權力核心內幕

    2026/03/04 14:35
    穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是1名中階神職人員，並與強大的革命衛隊建立深厚聯繫。他在父親哈米尼遭擊斃後，已成為伊朗權力交替風暴中的核心人選。（圖擷取自X）

    穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）是1名中階神職人員，並與強大的革命衛隊建立深厚聯繫。他在父親哈米尼遭擊斃後，已成為伊朗權力交替風暴中的核心人選。（圖擷取自X）

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）正迅速接管這個陷入戰火的神權帝國。這場權力交替並非源於突發的家族遺命，而是長年隱身幕後的精密佈局。當外界目光聚焦於空襲與報復，這名從未公開掌權的男人，已成為決定中東局勢走向的關鍵角色。

    根據《紐約時報》報導，負責挑選最高領袖的「專家委員會」（Assembly of Experts）週二舉行會議，現年56歲的穆吉塔巴已成為接班領跑者。這名長期隱身幕後的二兒子，早在1980年代就曾親赴兩伊戰爭前線，並與武裝力量建立了深厚私交。官員透露，革命衛隊（IRGC）正強力推動他的任命，認為他在危機時刻具備駕馭安全機器的能力。

    鐵腕鎮壓起家 曾掌控巴斯吉民兵組織

    穆吉塔巴在神權體系內的權威並非僅來自血緣，而是建立在強悍的鎮壓紀錄上。他在2009年伊朗綠色革命期間，被控直接接管準軍事組織「巴斯吉」（Basij，意指武裝動員），並以暴力手段平息街道上的抗爭活動。儘管他在宗教階級中尚未取得最高頭銜，但其對情報體系的實質控制力，讓他早已成為實質上的伊朗二號人物。

    對於這位繼承者的治理風格存在截然不同的觀察。親信達瓦里（Abdolreza Davari）指出，穆吉塔巴具備類似沙烏地王儲穆罕默德（MBS）的特質，可能推動現代化改革並削弱守舊派勢力。然而，人權組織則持反對意見，認為他在過去幾個月的衝突中已涉及大量殺戮，接班後恐將延續其父的強硬對抗路線。

    穆吉塔巴的接班之路充滿血色，其妻子、母親與長子皆在空襲中與哈米尼一同喪生。儘管他在家族悲劇中繼承了權力，但伊朗神職人員對於「世襲制度」仍有疑慮，擔心此舉將破壞1979年革命以來的神權體制基礎。這名長期隱身密室的接班人，未來幾週將必須在權力廢墟中確立其統治地位。

