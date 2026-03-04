官方認證獨立？台灣人入境中國走哪邊 過來人教1招秒解鎖快速通關

中國機場入境通道分為「中國公民」及「外國人」。（圖擷取自微博）

為了促進旅客通關效率，各國機場都會在入境查驗移民櫃台針對國籍進行分流。近日有台灣人好奇，入境中國到底該走「外國人通道」還是「中國公民通道」，瞬間掀起網路熱議。

一名網友1日在Threads發文表示，自己第一次飛抵上海浦東機場，看著入境指示牌分別標註「中國公民」與「外國人」兩個方向，瞬間陷入迷茫，於是詢問「到底該走哪一邊？」這則貼文在短短2天內狂吸271萬次瀏覽、4萬多個讚。

貼文曝光後，有經驗豐富的網友笑稱，入境中國就是一場演技大考驗，「一定要演戲假裝很迷茫，他會引導你去中國公民，然後你的台胞證會刷不過，他就會給你特殊不用排隊的通道，去這麼多次，每次想到在海關要演同一齣戲都覺得有點好笑」。

更有人點出中國各城市海關標準不一的荒謬現象，「個人經驗：上海、廣州被趕去右邊，北京、深圳又叫我走左邊，『刁邁乎』（習近平的網路暗號）能不能統一一下」、「上次去北京，他們叫我走外國人通道」、「六年前去北京我也走中國公民那邊，結果被趕去外國通道乖乖排隊，他們的人還說：兄弟！別搞我啊！」

甚至有網友被機場人員要求走「外國人通道」，讓他忍不住笑虧「所以他們也認為台灣是獨立的國家」、「我之前去『祖國』轉機回台灣，他問我轉國內還國際，我被靈魂拷問，想了三秒之後說國內，然後他就跟我說台灣算國際喔，超好笑」。

