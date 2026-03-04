沒力了？美伊開戰第4天 伊朗飛彈攻勢急縮水已不足百枚

戰事進入第3天後，伊朗攻擊力道逐漸減弱。從各國攔截數據來看，伊朗發射的飛彈數量已明顯下降。（法新社）

美國、以色列2月28日對伊朗發動空襲，隨後伊朗開始瘋狂對鄰國攻擊，前兩日伊朗攻勢猛烈，不過戰事進入第3天後，伊朗攻擊力道逐漸減弱。從各國攔截數據來看，伊朗發射的飛彈數量已明顯下降。

綜合媒體報導，美、以兩國在2月28日聯手攻擊伊朗後，伊朗開始瘋狂攻擊鄰國，根據周邊國家攔截數量顯示，伊朗在開戰首日發射350枚飛彈，攻擊以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林和卡達等國家，次日也發射175枚飛彈，但已明顯減少。

第3天發射約120枚飛彈，第4天則僅偵測到50枚飛彈攻擊，分析認為美、以打擊其發射裝置與基礎設施，已顯著削弱伊朗並限制了其作戰能力。

根據《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列發現伊朗反擊與去年6月一次大規模發射飛彈、企圖以數量優勢壓制防空系統不同，而是每次2、3枚飛彈的小規模齊射。

分析認為，因為以色列空軍持續對伊朗的飛彈發射裝置進行打擊和追蹤，使得伊朗難以集結足夠的發射裝置進行一次性大規模攻擊。此外，一開戰就有大量伊朗軍政高層被炸死，可能導致底下各部隊在缺乏集中指揮的情況下各自行動。

雖然沒有關於伊朗目前飛彈庫存的官方公開數據，但以色列國防軍估計其擁有約2500枚彈道飛彈。

