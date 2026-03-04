習近平內外交迫！中國兩會開幕籠罩伊朗陰影 國防預算受矚

圖為4日出席中國「兩會」的軍方代表。（路透）

中國「兩會」（全國人民代表大會、中國人民政治協商會議）4日起在北京召開，今年適逢第15個5年計畫「十五五」開年，卻內外局勢夾殺，包括近期中共內鬥升級，軍方最高將領張又俠落馬，中東親密盟友伊朗遭美軍重擊，都讓習近平如坐針氈。分析推測，中國整體經濟、軍事、外交都將出現巨大變化。

綜合媒體報導，今年兩會的核心包括審查《國民經濟和社會發展十五五年規劃綱要草案》，以及審查2026年計畫和預算草案，這意味，今年兩會不僅要回答「今年怎麼辦」，還有「未來5年（2026-2030）怎麼走」。中共中央政治局日前召開會議，稱接下來5年將堅持「穩中求進」工作總基調，「堅持以經濟建設為中心」。

請繼續往下閱讀...

外界關注今年經濟成長目標設定，中國已連續3年維持同一目標「5％左右」，分析認為，這是政治目標，但未能反映民間對經濟的實際感受，目前中國經濟內需疲軟、房地產市場長期低迷、失業率居高不下，外有美國施壓，輿論認為，中國經濟增長空間接近極限，中國官方敘事愈來愈難維持。

在烏克蘭戰爭、美國活捉委內瑞拉獨裁總統馬杜羅（Nicolás Maduro）與空襲伊朗的背景下，有分析認為，中國將把尖端技術視為關乎國家生存與國力的要素。中國2026年預算案將於5日公布，其中又以國防預算最受矚目，中國國防預算增幅自2023年起連續3年保持在7.2%，明（2027）年是中共建軍100週年，加上，習近平正在剷除軍中張又俠派系，需投入大規模經費，有分析推測，國防預算很可能進一步上調。

至於增幅，歐洲權威智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析員李愛玲（Helena Legarda）指出，「考量到國際形象，預計仍將延續近年個位數增幅的策略。」即使官方不會在兩會詳細拆解預算，外界仍會留意政府工作報告、預算報告及軍方代表團表述中哪些詞被強化。「今年極有可能成為焦點的問題，是確保黨的對軍隊的領導權。」

此外，2026年兩會對軍費的表述，外界關注是否出現細微變化，例如更強調外部風險與備戰需求等說法。

