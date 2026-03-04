警報完全沒響！伊朗炸科威特6美軍陣亡 美防空系統失靈原因曝

舒艾巴港是美軍在中東的關鍵物流樞紐，負責接收M1A2艾布蘭坦克和M2布雷德利戰車等重型裝備，並與附近的科威特海軍基地緊密協作。（美聯社）

美國聯手以色列攻擊伊朗後，伊朗展開大規模報復，其中，科威特1處作戰中心遭到猛烈空襲，造成6名美軍喪生。然而在致命攻擊發生時，美軍完全沒有收到任何預警。2名美軍官員透露，伊朗無人機採取低空慢速飛行，成功避開美軍的防空網。

根據《華爾街日報》報導，當地時間1日上午9點後，伊朗無人機攻擊科威特舒艾巴港（Shuaiba port）臨時戰術指揮中心，該設施雖設有防空系統保護，但未能偵測到目標，現場完全沒有響起警報。

請繼續往下閱讀...

據報導，舒艾巴港是美軍在中東的關鍵物流樞紐，負責接收M1A2艾布蘭坦克和M2布雷德利戰車等重型裝備，並與附近的科威特海軍基地緊密協作。遇襲部隊隸屬於肯塔基州諾克斯堡的第一戰場支援司令部（1st Theater Sustainment Command），負責管理進出該港口的設備與人員流動。

相關人員指出，遇襲設施是1個由3具貨櫃組成的加寬型拖車房屋，牆壁雖有混凝土板保護，但頂部並未加固。

報導指出，雖然五角大廈幾十年來利用先進防空系統有效攔截伊朗導彈，但軍方一直難以應對低空飛行且能躲避傳統偵測的小型無人機。就在2年多前的1次類似襲擊中，3名美軍士兵在約旦的基地遭伊朗「見證者」（Shahed）無人機襲擊身亡。

戰略與國際研究中心（CSIS）專家卡拉科（Tom Karako）指出：「問題在於，面對這些低速、低空的威脅，你無法獲得早期預警。這是防空領域的下一個章節，是所有人的問題，也是無處不在的問題。」

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）受訪時坦承遭攻擊，「偶爾總會發生這種情況，」他說，「不幸的是，我們稱之為『漏網之魚』，它鑽了進來。在這次案例中，它恰好擊中了加固過的戰術行動中心。這些都是威力強大的武器。」

五角大廈最初評估為3人死亡、5人重傷；隨後，1名重傷者不治，且美軍尋獲了另外2名失蹤人員的遺體。美國中央司令部確認，死亡總數已上升至6人；另有數人受輕微彈片傷或腦震盪，現已返回崗位。

五角大廈正持續測試新方法來擊落無人機，包括使用高能雷射系統；美軍已在海外及美國南部邊境部署了此類系統，但在應對所有威脅時仍非百分之百有效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法