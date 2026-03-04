為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    哈米尼遭斬首！全球伊朗人大跳「川普舞」 指定1經典曲

    2026/03/04 12:47 即時新聞／綜合報導
    美軍空襲伊朗後，一群流亡伊朗人在德國的布蘭登堡門前載歌載舞。（歐新社）

    美軍空襲伊朗後，一群流亡伊朗人在德國的布蘭登堡門前載歌載舞。（歐新社）

    美以聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，全球各地的伊朗人近日在社群平台掀起一場模仿潮，紛紛大跳美國川普的標誌性舞步。

    《紐約郵報》報導，自2月28日致命空襲發生後，這些「川普舞」的影片陸續在網路上流傳。影片中，人們隨著川普在競選活動中常用的歌曲「YMCA」載歌載舞，同時模仿川普經典的手部動作，一些網友甚至激動稱，哈米尼的喪生是「我這輩子最美好的一天」。

    其中一段，一名年輕女子穿著露臍上衣、迷你裙和牛仔靴的影片在X網站上吸引數百萬人次觀看。另還有一名女子邊跳舞邊自拍說：「我是伊朗人，今天是我人生最美好的一天。這個獨裁者、殺人凶手哈米尼死了。」

    美國總統川普標誌性的舞步。（法新社資料照）

    美國總統川普標誌性的舞步。（法新社資料照）

    在伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，世界各地伊朗人紛紛模仿川普跳舞。（擷取自x帳號@IranIntl_En）

    在伊朗最高領袖哈米尼遭擊斃後，世界各地伊朗人紛紛模仿川普跳舞。（擷取自x帳號@IranIntl_En）

