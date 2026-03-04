美將召集軍火商討論加速武器生產 路透：因應對伊朗空襲後需求

知情人士透露，川普政府計劃6日在白宮會見美國國防承包商，討論加快武器生產。《路透》認為美國在對伊朗軍事行動中消耗大量彈藥，需要補充武器庫存。圖為美國、以色列2月28日空襲伊朗。（路透）

美國對伊朗持續發動空襲後，似乎企圖補充武器儲備。5位知情人士透露，川普政府計劃6日在白宮會見美國最大的幾家國防承包商的高管，討論加快武器生產。

根據《路透》報導，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）和雷神公司母公司RTX在內的多家公司及其他主要供應商，都已受邀參加此次會議。

至少有1位知情人士表示，此次會議預計將聚焦在敦促武器製造商加快產能提升。《路透》認為，此會議凸顯美國在對伊朗軍事行動消耗大量彈藥，需要補充武器庫存。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭和以色列開始在加薩走廊進行軍事行動後，美國已消耗了價值數十億美元的武器庫存，其中包括火砲系統、彈藥和反戰車飛彈。

值得注意的是，美國總統川普之前才在社群媒體上稱，美國擁有「幾乎無限」的彈藥供應，戰爭可以「永遠」進行下去。目前白宮和五角大廈都未回應《路透》置評請求。

洛克希德馬丁公司也未回應《路透》詢問，RTX公司則拒絕回應。

