早有準備？ 葡萄牙外長證實「有條件授權」美軍使用基地

葡萄牙外交部長葡萄牙外交部長藍格爾。（資料照，歐新社）

美國與以色列聯手對伊朗進行軍事打擊，事後西班牙政府被爆出拒絕美軍使用基地支援此次任務，讓美國總統川普威脅將「全面切斷」與該國的貿易往來，引發各國關注；與此同時，葡萄牙亞速爾群島（Azores）近日被發現有多架美軍戰機頻繁出沒，消息掀起各界議論，葡萄牙當局則在事後證實「有條件授權」美軍使用島上基地。

綜合外媒報導，位於亞速爾群島的拉日什基地（Base das Lajes）自2月18日起，就被目擊到多架美軍戰機出沒，包含1架美軍現役最大的C-5M「超級銀河」（Super Galaxy）運輸機、1架C-17「全球霸王III」（Globemaster III）戰略運輸機，以及12架F-16「毒蛇」（Viper）戰鬥機；另外在2月21日，有15架KC-46「飛馬」（Pegasus）加油機駐紮，其中13架在美以對伊朗展開軍事行動後隔日飛離。

這些美軍戰機出沒時間點，與對伊朗的軍事行動高度重疊，消息一出，立即引發葡萄牙國民與政壇關注，因為根據1951年簽署的《葡萄牙—美國防務合作協議》（Portugal-U.S. Defense Cooperation Agreement），若美國使用拉日什基地的行動不屬於北約（NATO）或葡萄牙支持的其他國際組織框架，「應事先取得授權」。

亞速爾群島的左翼政黨「左翼集團」（Left Bloc）強烈譴責美軍利用拉日什基地支援打擊伊朗的軍事行動，並砲轟葡萄牙政府向美國利益「完全屈從」。歐洲議會社會黨籍議員、國防委員會成員羅德里格斯（Andre Franqueira Rodrigues）批評，此事恐會讓葡萄牙陷入「削弱談判地位、並冒犯國家制度與主權尊嚴的從屬狀態」。社會黨（PS）也在國會向葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luís Montenegro）要求向全國說明。

對此，葡萄牙外交部長藍格爾（Paulo Rangel）1日晚間接受《CNN》訪問時正式回應此事，證實葡萄牙政府確實向美國提供「有條件的授權」，允許美軍使用拉日什基地，但美軍的使用方式其實分為「兩個完全不同的階段」。藍格爾解釋，在美軍2月28日對伊朗發動軍事行動前，美軍戰機相關飛行活動是依據葡萄牙2017年第2號法令（Decreto-Lei n.º 2/2017）規定的「默示授權制度」進行。

藍格爾指出，該制度是包括美國在內的50多個國家每年都會獲得的年度常設飛行許可，需事先向葡萄牙政府通報航班資訊；若葡萄牙政府在24小時內未回覆，即視為默示批准。藍格爾表示，在此期間，美國並未向葡萄牙通報任何關於即將發動軍事行動的資訊，美軍僅按照制度通報航班起降基地與運輸內容，另強調美軍在獲得葡萄牙政府批准授權之前，「沒有任何從亞速爾群島出發的軍事資源被用於任何攻擊行動。」

美國決定對伊朗發動軍事行動後，有事先向葡萄牙政府提出申請，要求依據《拉日什基地協議》取得授權，葡萄牙政府則在諮詢共和國總統、候任總統以及三個主要反對黨領袖後，於2月28日晚間發出「有條件授權」。藍格爾透露，相關授權附帶3項條件，包括「只能用於回應攻擊，在防禦或報復的框架下進行」、「行動必須符合必要性與比例原則」以及「攻擊目標必須是軍事性質的目標」，並補充這些條件均源自國際法原則。

2月21日，美軍15架KC-46「飛馬」加油機被人目睹駐紮在亞速爾群島的拉日什基地停機坪。（資料照，路透）

