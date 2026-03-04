為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    最親密盟友遭美以重擊！北京袖手旁觀 專家揭中國真正顧忌

    2026/03/04 11:17 編譯陳成良／綜合報導
    國外交部長王毅針對伊朗遇襲事件發表強烈譴責。儘管北京在口頭上表態支持，但專家分析指出，中國為避免捲入中東戰火，給予盟友的幫助幾乎僅限於外交辭令。（路透資料照）

    伊朗遭到美國與以色列軍事重擊後，中國僅給予強烈口頭譴責而未提供任何實質支援。這個號稱反美陣營最堅定的戰略夥伴在關鍵時刻選擇袖手旁觀，讓外界開始質疑北京當局的保護承諾，同時也揭露了中國在面臨地緣衝突時的真正戰略盤算。

    《華爾街日報》報導指出，中國外交部長王毅雖與伊朗官員通話表態支持其主權，但北京能提供的援助幾乎僅限於言辭。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）直言，當你需要中國時，他們並不會出現。這顯示即便伊朗近年在中國協助下加入金磚國家（BRICS）與上海合作組織，這些會員身分對提升其實質安全保障的作用依然有限。

    樂見美軍消耗彈藥 藉機形塑亂源敘事

    然而這場衝突對中國決策者而言並非毫無益處。北京正密切觀察美國在此役中大量消耗軍事資源與精準彈藥，特別是那些原本可能用於台海衝突的武器儲備。同時，中國也藉由這波軍事行動，向國際社會將美國形塑為破壞穩定的亂源，藉此襯托自身作為和平維護者的形象。

    阻礙中國實質介入的另一大顧忌在於錯綜複雜的波斯灣經濟利益。中國在沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的投資規模遠超過伊朗，若北京採取任何幫助伊朗攻擊鄰國的實質行動，將嚴重損害與這些關鍵產油國的關係。此外，儘管中國購買了伊朗約90%的出口原油，但這僅佔中國整體石油進口量的12%。

    針對荷姆茲海峽航運受阻可能引發的全球能源價格飆升，中國早已啟動防護機制。北京近年持續擴充戰略國家石油儲備，並大力推動電動車發展以降低對傳統燃油的依賴。

    以色列智庫國家安全研究所（INSS）中國問題研究員蓋林（Tuvia Gering）研判，中國目前能做且願意做的，就是先冷眼旁觀這場戰爭會將各方帶往何處。

