    魯比歐喊「讓蔣介石出場」！胡采蘋笑：老蔣在世必狂Call白宮

    2026/03/04 13:58 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐。（法新社）

    美國國務卿魯比歐。（法新社）

    美國國務卿魯比歐3日表示，我們的目標始終如一，如最初所確立，且總統川普已明確闡述：伊朗絕不能擁有核武器，並強調「未來幾小時乃至數日內，我們將讓『蔣介石』出場」，暗示美國將擴大在伊朗的打擊範圍及強度。對此，財經網紅胡采蘋表示，

    胡采蘋今發文指出，「哇哈哈哈這是什麼許願池嗎，昨天晚上睡前我才發貼文說，老蔣總統如果還在，一定會一直call in白宮打北京，才不會去什麼上海雙城論壇，結果夜裡魯比歐竟然說要『讓蔣介石出場』（unleash Chiang）。」

    胡采蘋認為，其實大家想的都一樣，伊朗現在飛彈製造、儲存和發射的地點被打掉大半，他們在被打的第一時間又亂丟飛彈，打什麼棕櫚飯店，打英國跟法國的基地，消耗了一堆珍貴資源。尤其是封鎖荷姆茲海峽（The Strait of Hormuz）以後，他們也沒有賣石油的現金收入可以進來了。

    伊朗說要封鎖荷姆茲海峽很多年，但是都沒有真正做過，因為他自己也會死。他們每次都說如果伊朗沒辦法賣油，那大家都不要賣，現在封鎖海峽，恐怕是他們真的已經斷了後援，才會這麼做。

    現在就是要有一個伊朗蔣介石出來，最好是已經有一個政府形式的行政組織，川普昨天說要找伊拉克庫德族出兵地面戰，只要能拿下幾個油田，庫德族也可以在美國、以色列的武器支援下，長期對伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）作戰。

    胡采蘋接續分析，甚至他們可以在美軍技術授權之下自製無人機，製造的還是美軍以子之矛攻子之盾、改造伊朗「見證者-136」所生產的無人作戰攻擊系統（Low-Cost Uncrewed Combat Attack System，簡稱LUCAS）無人機。「這應該就是魯比歐口中的伊朗蔣介石，需要有一個組織能長期干擾革命衛隊，而且他們還必須拿走一塊本來要賣去中國的油田」。

    胡采蘋最後笑說，「大家都在做正事，我就不知道為什麼有人會去搞什麼雙城論壇，阿奏（曾祖父）應該很不爽的吧。」

    據了解，美、以聯手空襲伊朗的行動持續之際，美國新聞網站「Axios」3日引述3名知情人士報導，美國總統川普與伊拉克庫德族領袖通電話，討論這場戰爭及未來可能的行動，外界推測可能是遊說長期遭受德黑蘭壓迫的庫德族，揭竿而起推翻神權政府。

    相關新聞請見︰

    美國務卿喊「讓蔣介石出場」！暗示美軍將擴大對伊打擊範圍及強度

    拉攏庫德族 川普與2領袖通話

