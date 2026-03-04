為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沒參戰卻被伊朗亂轟！遇襲千次比以色列還慘 阿聯不忍了擬反擊

    2026/03/04 11:32 即時新聞／綜合報導
    戰爭爆發後，未參戰的阿拉伯聯合大公國已遭到伊朗近千次攻擊，傳出阿聯不滿擬反擊伊朗。（法新社）

    戰爭爆發後，未參戰的阿拉伯聯合大公國已遭到伊朗近千次攻擊，傳出阿聯不滿擬反擊伊朗。（法新社）

    美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，隨後伊朗開始瘋狂對鄰國發動攻擊，其中阿拉伯聯合大公國（阿聯）已遭到伊朗逾千次攻擊，傳出阿聯不滿擬參戰反擊伊朗。

    美國新聞網站《Axios》報導，據2名知情人士向Axios透露，阿聯正在考慮採取軍事行動，反擊伊朗對該國的飛彈和無人機攻擊。

    自美以2國2月28日聯手攻擊伊朗以來，阿聯是伊朗攻擊最多的國家，甚至比以色列遭受的攻擊還要多。根據統計3日伊朗向阿聯發射了186枚彈道飛彈，其中172枚被攔截、13枚落入海中、1枚落入領土。巡弋飛彈8枚全攔截，另有812架無人機來襲，755架被攔截、57架在境內墜毀，造成阿聯3死70傷。

    消息人士指出：「阿聯方面認為，在這樣的情況下，世上沒有一個國家不會重新評估自身的防禦態勢。」阿聯總統外交政策顧問加爾加什（Anwar Gargash）痛批伊朗對海灣國家的襲擊「是一次誤判，使伊朗在關鍵時刻陷入孤立」，這樣的攻擊只會強調伊朗是該地區主要亂源的說法。

    《Axios》分析，若阿聯對伊朗發動攻擊將是史無前例的，該政府正在考慮這項行動，反映出海灣國家對伊朗襲擊民用基礎設施和油氣設施的強烈不滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播