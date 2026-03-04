20歲年輕生命殞落！伊朗砲彈直擊科威特基地 美軍首波陣亡名單曝

4名美軍士兵在科威特遭遇無人機襲擊身亡，由左至右分別是39歲一級士官長阿莫爾（Nicole Amor）、20歲中士科迪（Declan Coady）、35歲上尉克霍克（Cody Khork）及42歲一級士官提金斯（Noah Tietjens）。

中東戰火隨美、以聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼後急遽升溫。伊朗展開大規模報復行動，鎖定波斯灣多國及美軍基地發動猛烈空襲。美國中央司令部（CENTCOM）2日證實，駐科威特的一處美軍臨時作戰中心遭伊朗無人機直擊命中，造成6名美軍官兵壯烈犧牲。美國國防部3日公布其中4名罹難者身分，最年輕的士兵年僅20歲，引發國際社會高度關注。

綜合外媒報導，當地1日，伊朗1枚砲彈成功突破防空系統，襲擊位於科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）的臨時作戰中心，命中一棟由三連式拖車結構（triple-wide trailer）改裝而成的辦公建築。

目前確認身分的4名陣亡士兵皆隸屬於愛荷華州第103後勤支援司令部，分別是35歲的上尉克霍克（Cody Khork）、42歲的一級士官提金斯（Noah Tietjens）、39歲的一級士官長阿莫爾（Nicole Amor），以及年僅20歲的中士科迪（Declan Coady）。另外2名陣亡美軍的身分，待通知家屬後才會公佈。

