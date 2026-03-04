監視者也會恐懼？李忠憲：若習近平拆監視器 那是焦慮訊號

中國街頭的監視器。（路透資料照）

外媒《金融時報》近日披露，稱以色列多年來駭入伊朗首都德黑蘭（Tehran）所有路口監視器，故能掌握最高領袖哈米尼維安部隊成員作息，最後斬首哈米尼。作家張平昨則於X平台發文稱，中國領導人習近平可能因此下令拆除全國監視器。對此，學者李忠憲認為，如果有一天，權力核心開始對自己建立的監控體系感到不安，不論是限制、調整、或重新分配控制權。那不是笑話，那是一種焦慮的訊號。

「當監視者開始恐懼：習近平與數位監控的悖論」李忠憲今於臉書發文指出，數位獨裁的中國，因為伊朗獨裁者集團被數位監視器暴露行蹤集體殲滅，媒體發現習近平為了自己的安全，現在正在開始消失原先佈建監視人民的街頭監視器。

李忠憲表示，那天接受記者訪問，「我說：研究資安的人，都是現實主義者。我們不相信善意。我們不相信承諾。我們只相信攻擊面」。這種思維，讓他每次看到中國打造的「數位獨裁體系」時，都會產生一種工程師式的直覺：這個系統很強，但它也很脆弱。

李忠憲坦言，「這也是林宗男教授和我努力拼命阻擋數位身分證在台灣發行的原因。」

李忠憲表示，在習近平主政下，中國建立了全球最密集的監控體系之一：包括街頭數位監視器、人臉辨識、行動定位、金流監控、社會信用系統、大規模資料集中化。這是一種前所未有的治理模式，用技術強化控制，用資料提升預測，用演算法壓縮反抗空間。這種模式的邏輯很清楚：只要掌握資訊，就能掌握社會。

李忠憲說，「但資訊安全的現實主義告訴我們：掌握資訊，同時也創造風險。監控的雙刃劍：假設某一天，監控系統被滲透，資料被外流，定位被反向利用。那會發生什麼？原本用來鎖定人民的系統，也可以用來鎖定權力核心。原本用來監視社會的資料庫，也可能成為攻擊者的精準地圖。資訊科技沒有忠誠，它只服從架構與漏洞。任何你能用來監視別人的工具，都可能被用來監視你。」

「如果監視者開始拆監視器」，李忠憲接著分析，如果有一天，權力核心開始對自己建立的監控體系感到不安，不論是限制、調整、或重新分配控制權。那不是笑話，那是一種焦慮的訊號。那代表他們意識到：技術不是單向的，控制不是絕對的，數位集中本身就是風險。

李忠憲說，「在資訊安全的世界裡，我們稱之為：Single Point of Failure（單點失敗）」。高度集中化的監控系統，在平時是效率，在危機時，是脆弱。習近平打造的是一個數位獨裁強權體系，但數位獨裁強權有一個根本矛盾：它需要高度集中，但高度集中等於高風險。

李忠憲表示，他可以透過技術壓制社會，但無法透過技術消滅漏洞。他可以強化監控，但無法讓系統絕對安全。這不是道德問題，這是工程問題。

「為什麼資訊安全是現實主義？」李忠憲指出，因為我們從不問：「這個領導人善良不善良？」我們只問：「這個系統會怎麼被利用？」資安訓練我們去思考最壞情境，而最壞情境永遠存在。數位獨裁的最大諷刺，不在於它殘酷，而在於它自以為可控。當監視者開始害怕被監視，那是權力結構出現裂縫的徵兆。

李忠憲直言，「我說認為研究資安的人是現實主義者」，「不是因為我們冷血，而是因為我們知道，所有監控都可能反噬、所有集中都可能失守」。所有權力都會留下攻擊面。數位獨裁不是不可戰勝，它只是把自己的弱點藏在最深的資料庫裡。在資訊安全的世界裡，沒有永遠的掌控者。只有尚未被利用的漏洞。

