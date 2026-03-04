為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    真主黨襲擊以海軍基地 以色列強化防禦部署

    2026/03/04 09:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    黎巴嫩真主黨武裝組織3日表示，襲擊了以色列北部的海法海軍基地。（擷自X@warintel4u）

    黎巴嫩真主黨武裝組織3日表示，為回應以軍持續打擊該組織在黎巴嫩的據點，襲擊了以色列北部的海法（Haifa）海軍基地。以軍同日聲稱，向黎巴嫩南部部署部隊以強化防禦。

    根據《法新社》報導，真主黨指出，他們3日晚上8時用「大量高品質飛彈」襲擊海法海軍基地。以軍在不久後稱，偵測到數枚來襲飛彈，其中大部分已被擊落。

    真主黨還稱3日針對以色列的13起襲擊事件負責，並強調使用導引飛彈和「適當武器」襲擊至少5輛以色列坦克，其中3輛位於黎巴嫩境內。

    以色列3日上午也宣布，已開始新一輪對伊朗和黎巴嫩同時進行打擊的空襲。以色列當晚聲稱，已打擊了約60個屬於真主黨和哈瑪斯恐怖組織的目標，並對黎巴嫩南部的真主黨目標進行了額外的「大規模空襲」。

    除了進行打擊行動外，以色列還有採取其他行動。以色列軍方說，已向黎巴嫩南部多個地點部署部隊，並稱其為沿著邊境的「前沿防禦」措施。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，他已授權以軍推進並控制黎巴嫩境內的其他戰略要地，以防止以色列邊境社區遭受攻擊。

