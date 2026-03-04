伊朗敗在「中國製雷達」？溫朗東：「看得到」與「能攔截」差很大

圖為中國製JY-26雷達示意圖。（彭博資料照）

中東戰火伴隨美國、以色列共同打擊伊朗而全面升級，而在這場戰事中，伊朗使用的中國製雷達表現卻意外淪為國際笑柄；名嘴溫朗東發文表示，連中國媒體都狠批「中國電子戰落後美國十年」，對於中國製雷達在美以空襲下「沒有存在感」，他比喻，就像「觀眾看得到大谷翔平投球、但下場也打不到球」一樣，「看得到」跟「能攔截」落差巨大。

溫朗東在臉書發文指出，美軍聯合以色列對伊朗發動攻擊後，第一波就打死伊朗最高領袖哈米尼跟40幾名將領，伊朗的好朋友中國不敢指名道姓罵美國，中國外交部只說「中方對此予以堅決反對和強烈譴責。我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。」

溫朗東表示，《南華早報》更展露了難得的誠實：「伊朗攻擊是中國電子戰和情報能力的警鐘。」3月2號的文章標題，直接暴露了中國戰力的缺陷。更多中國報導寫得更狠：中國電子戰落後美國十年。

溫朗東直言，川普的行動，為三月底的川習會，積累了重磅籌碼：美軍能打、敢打、不是你中國可以嚇唬的對象。

溫朗東提到，1月3號凌晨。美軍以超大規模空中兵力跨基地出擊委內瑞拉，中國製雷達體系（JY-27A），未能提供可用的空情預警。馬杜羅硬生生被抓回美國受審。

溫朗東分析，這次的美以空襲後，中製HQ-9B沒有存在感。「米波雷達」看得見，攔不到。這就像是棒球比賽，觀眾看得到大谷翔平投球，但下場也打不到球。「看得到」跟「能攔截」落差巨大，中國防空系統的缺陷一覽無遺。

