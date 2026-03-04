法航艦戴高樂號駛往地中海 馬克宏嗆伊朗「歷史從不哀悼劊子手」

中東局勢緊張，法國總統馬克宏3日命令航空母艦「戴高樂號」及其艦載機、護衛艦前往地中海。（法新社資料照）

中東局勢緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日命令航空母艦「戴高樂號」（Charles-de-Gaulle）前往地中海，並尋求建立聯盟以匯集軍事資源，保障攸關全球經濟的海上航道安全。

美國與以色列上月28日聯手攻擊伊朗，行動持續至今，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名官員。法國與德國、英國已共同明確表達，希望盡快停止攻擊，主張恢復外交談判，以實現區域的長久和平。

綜合媒體報導，馬克宏3日晚間在 愛麗舍宮（Elysée）發表約10分鐘演說。他表示：「自上週六（2月28日）起，戰爭再次席捲近東和中東地區，且正擴大至整個區域，為和平及民眾安全造成嚴重後果。伊朗伊斯蘭共和國要為此情勢負起首要責任。」

馬克宏譴責伊朗投入「危險」核計畫；支援黎巴嫩及葉門的恐怖組織、伊拉克民兵，以及巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）；更下令朝伊朗人民開火。

他說，「（美國和以色列）行動在不符合國際法的情況下執行，我們無法認同。但無論如何，歷史從不哀悼壓迫人民的劊子手，沒人會為他們感到惋惜。」

馬克宏也證實，已命令航空母艦「戴高樂號」及其艦載機和護衛艦前往地中海。他規劃在中東部署防禦力量，稱法國與卡達、科威特和阿拉伯聯合大公國簽有防衛協議，也與約旦、伊拉克和庫德等盟友建立承諾。

衝突爆發至今，法國僅出於正當防衛擊落了數架無人機。馬克宏說，法國在該區域有2座軍事基地於衝突中遭到「有限打擊」，已加強安全措施。

除了上述軍力之外，法國數小時前也部署了雷達、飆風（Rafales）戰機及防空系統，並派遣「蘭多克號」（Languedoc）巡防艦至賽普勒斯外海。

