不滿攻伊朗未獲支持！ 川普砲轟英相施凱爾「不是邱吉爾」

美國總統川普3日再度砲轟英國未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動。（法新社）

美國總統川普（Donald Trump）3日再度砲轟英國未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動。川普前一天才公開表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。

法新社報導，川普3日強調，「我對英國不滿意」；提及英國首相施凱爾（Keir Starmer）時則說，「我們現在面對的可不是邱吉爾（Winston Churchill）」。

過去2次世界大戰和伊拉克及阿富汗戰爭中，英國一直都是美國的堅定盟友。然而，倫敦此次決定不涉入美國與以色列於上月28日發起、攻擊伊朗的軍事行動。

施凱爾直至本月1日晚間才宣布，開放美軍使用英國軍事基地，在中東地區對伊朗執行「防衛性質」的「源頭打擊」任務。面對川普不滿英國未更早允許使用基地，施凱爾說，就英國國家利益進行判斷，是他的責任。

川普近日接受《每日電訊報》採訪時指出，施凱爾的反應「令人失望」。川普稱，施凱爾後來允許美國在特定情況下使用英國軍事基地的決定「很有用」，但「耗時太長」。

