為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不滿攻伊朗未獲支持！ 川普砲轟英相施凱爾「不是邱吉爾」

    2026/03/04 07:29 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普3日再度砲轟英國未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動。（法新社）

    美國總統川普3日再度砲轟英國未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動。（法新社）

    美國總統川普（Donald Trump）3日再度砲轟英國未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動。川普前一天才公開表示，美英之間的歷史關係「已不如從前」。

    法新社報導，川普3日強調，「我對英國不滿意」；提及英國首相施凱爾（Keir Starmer）時則說，「我們現在面對的可不是邱吉爾（Winston Churchill）」。

    過去2次世界大戰和伊拉克及阿富汗戰爭中，英國一直都是美國的堅定盟友。然而，倫敦此次決定不涉入美國與以色列於上月28日發起、攻擊伊朗的軍事行動。

    施凱爾直至本月1日晚間才宣布，開放美軍使用英國軍事基地，在中東地區對伊朗執行「防衛性質」的「源頭打擊」任務。面對川普不滿英國未更早允許使用基地，施凱爾說，就英國國家利益進行判斷，是他的責任。

    川普近日接受《每日電訊報》採訪時指出，施凱爾的反應「令人失望」。川普稱，施凱爾後來允許美國在特定情況下使用英國軍事基地的決定「很有用」，但「耗時太長」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播