中東戰事擴大？敘利亞增兵敘黎邊境 黎巴嫩官員憂「可能被入侵」

敘利亞國防部隨即於4日宣布，正加強對敘黎邊境部署軍隊。圖為敘利亞安全部隊。（法新社資料照）

黎巴嫩政府罕見禁止真主黨（Hezbollah）一切軍事與安全活動後，敘利亞國防部隨即於4日宣布，正加強對敘黎邊境部署軍隊。共8名敘利亞和黎巴嫩消息人士證實，火箭部隊和數千名士兵已抵達兩國邊境；部分黎國官員則擔憂大馬士革藉機再度入侵黎巴嫩。

敘利亞近年持續在黎巴嫩擁有巨大影響力，真主黨於長達14年的黎國內戰期間，獲得敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的大力支持，兩國數十年來一直關係緊張。

路透報導，8名不願具名的消息人士包括5名敘利亞軍官、1名敘利亞安全官員，以及2名黎巴嫩安全官員。敘利亞國防部4日發布聲明稱，作為「區域衝突升級之際捍衛和控制邊境」措施的一部分，敘利亞已加強在與黎巴嫩、伊拉克接壤的邊境地區部署軍隊。

聲明補充，部署的軍隊隸屬邊境部隊和偵察營，將監控邊境活動並打擊走私活動。路透引述消息人士稱，敘利亞增兵行動於今年2月展開，近日則加快部署。不具名的敘利亞軍官說，此舉旨在防止武器和毒品走私，並阻絕伊朗扶植的黎巴嫩真主黨或其他武裝分子滲透敘利亞。

然而，另1名敘利亞軍官告訴路透，包括第52師、第84師等多個敘利亞陸軍單位紛紛擴大了在敘黎邊境的部署規模。增援部隊包括步兵旅、裝甲車輛，以及BM-21「冰雹」多管火箭、BM-13「卡秋莎」多管火箭等。他強調，大馬士革沒有對鄰國採取軍事行動的計畫。「但敘利亞已準備好應對自身或盟友面臨的任何安全威脅。」

大規模增兵已經引發部分歐洲和黎巴嫩官員擔憂，直指可能發生軍事入侵。1976年到2005年，敘利亞軍隊曾長期駐紮在黎巴嫩；前阿塞德政府更與真主黨關係密切，均加入伊朗主導的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）陣營。

時隔1年，真主黨本月1日再度砲擊以色列，以回應美國聯手以色列空襲其盟友伊朗；以色列已下令黎巴嫩南部大部分地區的居民撤離，導致數萬人流離失所；以軍對黎巴嫩南部和貝魯特南部發動空襲，已造成數十人死亡，並迫使數千人逃往敘利亞。

路透引述1名黎巴嫩高級安全官員稱，大馬士革當局告訴貝魯特，敘軍在黎巴嫩東部與敘利亞接壤的山區部署火箭發射器，是「針對真主黨可能對敘利亞發起任何行動或襲擊的防禦措施」。

