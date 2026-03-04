攻伊朗未獲支持　川普不滿英國、擬終止與西班牙貿易

美國總統川普今天砲轟英國和西班牙未全力支持他對伊朗採取的攻擊行動，表示對英國不滿、批英相施凱爾不是邱吉爾，更揚言終止與西班牙的「所有貿易」。

法新社報導，川普（Donald Trump）表示「我對英國不滿意」，他提到施凱爾（Keir Starmer）時說，「我們現在面對的可不是邱吉爾（Winston Churchill）」。

英國在過去2次世界大戰和伊拉克及阿富汗戰爭中，一直都是美國的堅定盟友。然而，倫敦決定不涉入美國與以色列聯手攻擊伊朗的行動。

施凱爾1日晚間宣布開放美軍使用英國軍事基地，在中東地區對伊朗執行「防衛」性質的「源頭打擊」任務。面對川普不滿英國未更早允許使用基地，施凱爾說，就英國國家利益進行判斷，是他的責任。

施凱爾還說，美國未獲准使用賽普勒斯（Cyprus）的英國基地；當地其中一座空軍基地近日傳出遭伊朗製無人機襲擊。

川普說：「我們耗費3、4天才搞清楚我們能在哪邊降落。如果能在那裡降落會方便許多，就不用多飛好幾個小時」，他指的似乎是狄耶戈加西亞島（The island of Diego Garcia）的空軍基地。

位於查哥斯群島（Chagos Islands）的狄耶戈加西亞島，是美國與英國在印度洋極具戰略意義的重要空軍基地所在地。

川普也對西班牙表達強烈不滿。西國總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的左翼政府，不准美國利用長期供美軍使用的基地對伊朗發動攻擊。

川普痛批「西班牙真是糟透了」，強調已指示財政部長貝森特（Scott Bessent）「切斷與西班牙所有往來」。

他還說，桑傑士公開拒絕與北大西洋公約組織（NATO）盟國一同承諾提升國防支出占國內生產毛額（GDP）比重達5%。川普力促北約成員國達成此一目標，因他認為美國肩負的防務負擔過重。

川普表示：「因此，我們將終止與西班牙的一切貿易，我們不想與西班牙有任何瓜葛。」

然而，美國聯邦最高法院2月裁定川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，目前仍不清楚川普有多大權力能「終止」與西班牙的貿易。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）曾表示，當局只允許羅塔海軍基地（Naval Station Rota）和摩倫空軍基地（Moron Air Base）在符合聯合國憲章（United Nations Charter）前提下，供軍事活動使用。（編譯：洪啓原）1150304

