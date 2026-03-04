為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以軍擊斃伊朗聖城部隊黎巴嫩軍團指揮官 摧毀伊斯蘭集團總部

    2026/03/04 04:53 國際新聞中心／綜合報導
    以色列3日空襲黎國南部城市錫登隸屬「伊斯蘭集團」的總部，幾乎完全摧毀1棟七層樓建築。（美聯社）

    以色列國防軍（IDF）3日晚間發布聲明宣布，已在伊朗首都德黑蘭擊斃伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城部隊（Quds Force）黎巴嫩軍團指揮官札德（Daoud Ali Zadeh）。

    以色列「耶路撒冷郵報」報導，以軍指出，札德是接替此前在以軍空襲中喪生的前指揮官馬達維（Hassan Mahdavi），暫代黎巴嫩軍團指揮官一職。黎巴嫩軍團是連結真主黨（Hezbollah）與伊朗政權的軍事派系，負責支援真主黨的軍事集結，並擔任革命衛隊高層與真主黨領導層之間的橋樑。

    札德擁有相當於准將的軍階，是負責黎巴嫩行動的最高階伊朗指揮官。他曾擔任聖城部隊戰略武器軍團指揮官，協助以戰略武器武裝代理人；他也是增強真主黨與其他代理人團體火力能力的專家。

    他在2024年9月以軍發動「北方之箭」（Northern Arrows）行動後接任此職，參與該組織的重建工作，並汲取經驗以改進針對以色列的攻擊行動。據報導，他近期曾敦促真主黨對以色列發動攻擊。

    此外，以軍3日上午證實，2日在貝魯特的空襲中，擊斃聖城部隊負責與真主黨聯繫及建立武備的高階指揮官哈扎伊（Reza Khazaei）。

    以軍指出，哈扎伊是札德的左右手，被視為增強真主黨能力的關鍵人物。哈扎伊擔任伊朗與真主黨間的聯絡人，負責確保伊朗的物資供應符合真主黨需求，包括監督從伊朗走私至黎巴嫩的行動，以及在黎巴嫩境內的武器製造計畫。

    以色列估計，截至2日晚間，約有1000至1500名革命衛隊成員及伊朗安全部隊人員在空襲中喪生。

    此外，以色列3日空襲黎國南部城市錫登（Sidon）隸屬「伊斯蘭集團」（Jamaa Islamiya）的總部，幾乎完全摧毀1棟七層樓建築。該團體是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）與真主黨的盟友。以軍隨後對錫登另一棟建築發布疏散警告，聲稱由於真主黨可能企圖東山再起，以軍將打擊真主黨位於該區域的軍事基礎設施。

