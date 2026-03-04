為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普稱重創伊朗 籲抗議者暫緩行動 否認遭以色列強迫開戰

    2026/03/04 02:39 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普表示，美國和以色列的聯手攻擊，對伊朗造成廣泛破壞，同時否認是以色列迫使他發動這場戰爭。（法新社）

    美國總統川普表示，美國和以色列的聯手攻擊，對伊朗造成廣泛破壞，同時否認是以色列迫使他發動這場戰爭。（法新社）

    美國總統川普3日表示，美國和以色列的聯手攻擊，對伊朗造成廣泛破壞，同時否認是以色列迫使他發動這場戰爭。

    法新社報導，川普在白宮會見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時表示：「幾乎所有的東西都被摧毀了。」這是自2月28日空襲開始以來，他首度回答記者提問。

    川普政府對開戰的理由說法不一。國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日表示，美國是在得知盟友以色列即將發動攻擊後，才加入行動；但川普修正這項說法，聲稱他是為了阻止德黑蘭先發制人。

    川普在橢圓形辦公室表示：「根據談判的進展，我認為他們（伊朗）打算先發動攻擊。我不希望這種情況發生。」

    川普說：「所以，真要說的話，可能是我迫使以色列出手的。」

    川普也因為缺乏明顯的戰後計畫而面臨批評，他坦承不確定衝突後局勢將如何發展。

    川普提到伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已在首日空襲中喪生，「我猜最壞的情況是，我們做了這些，然後接管的人跟前任一樣糟糕，對吧？」

    川普說：「這可能會發生。我們不希望這種情況發生。」

    川普也告訴伊朗抗議者，在局勢穩定前暫緩採取重大行動；他此前曾以伊朗近期對抗議活動的致命鎮壓，做為開戰理由。

    川普說：「我們已經說過，還不要做。如果你們打算出來抗議，先不要做。」

    他表示，美以對伊朗的兩波攻擊，已擊斃他原本屬意的潛在新領導人選，還說針對推選新領導層會議的攻擊，是「實質性的」新一波打擊。

    他說：「我們心目中的大多數人都死了。現在我們有另一組人選。根據報告，他們可能也死了。」

