日防相擬3月底訪澳 簽署護衛艦共同開發合約

日媒報導，日本防衛相小泉進次郎預定月底訪問澳洲，將與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（RichardMarles）會談，雙方將簽署日本「最上型」（FFM）護衛艦升級版的共同開發合約。

日本產經新聞報導，小泉的訪澳行程目前正協調於本月底或4月上旬的週末進行，為簽署合約所需的行政作業預計於月底前完成。與馬勒斯會談時，雙方還將討論護衛艦相關的整備與維修合作體制，以及聯合訓練等議題。

澳洲海軍去年8月宣布，選定日本三菱重工「最上級」護衛艦升級版作為次期巡防艦。報導指出，合約規模約9500億日圓（約合台幣1943億元），澳洲計畫部署11艘，其中最初3艘在日本建造，其餘在澳洲建造，首艦預計於2029年交貨。

由於護衛艦具海上作戰能力，被認定為是「武器」，以日本現行「防衛裝備移轉三原則」的規定無法出口，澳洲的採購案是以日澳共同開發名義例外處理。此案被認為將是日本史上最大規模的防衛裝備出口案，對於日本政府打算鬆綁防衛裝備移轉限制，撤除將出口限制於非戰鬥用途「5類型」的政策，具有很大的指標意義。

