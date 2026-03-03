川普因伊朗戰爭分心 亞洲盟友憂削弱嚇阻中國

川普。（美聯社檔案照）

路透社報導，美國和以色列對伊朗發動攻擊後，震驚的日本國會議員昨天聚集執政黨在東京的辦公室，向官員追問撤僑計畫、能源儲備，以及美方行動的法律依據。

報導指出，據與會者轉述，在閉門會議中提出的一個問題，其實反映出美國總統川普週末發動攻擊、導致中東局勢大亂之後，籠罩亞洲政府高層的一項更深層憂慮：如果華府將原本用以嚇阻中國的艦艇和飛彈調往伊朗戰區，亞洲如何因應此一防禦缺口？

這個難題對日本、南韓，以及由華府武裝的民主台灣而言尤為緊迫。日本和南韓駐有大型美軍基地協助牽制中國軍事舉動並且抗衡擁核的北韓，北京則宣稱對台灣擁有主權。

台灣立法院外交及國防委員會的執政黨立法委員陳冠廷表示：「我們希望這場行動快速、有限，讓資源能夠及時回到亞洲。」

陳冠廷指出，若衝突拖長，恐怕會損害「印太地區的穩定與和平」。他表示，華府分散注意力之際，台北也必須就北京升高「脅迫」有所準備。

川普曾說美國在中東的行動將持續4或5週，時間也可能更長。他計劃於3月底與中國國家主席習近平會晤，但北京尚未證實此行。

美國國務院、戰爭部沒有立即針對本報導的置評請求作出回應。

美國海軍分身乏術

轉述昨天提問情況的日本議員表示，當時一位外務省高階官員答覆，東京已向華府尋求保證，不會調動美軍在區域內的部署。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）上個月在報告中指出，已經完成作戰準備的美國海軍軍艦目前約有4成駐紮中東一帶。

美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）昨天指出，這包括林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln），以及至少6艘以加州、夏威夷和日本等太平洋港口為基地的飛彈驅逐艦。

目前唯一部署亞洲的美國航艦喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）則正在日本橫須賀基地進行維護。

專攻海軍作戰的前美國國防官員、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的克拉克（Bryan Clark）說：「美國海軍已經拉到極限。」

他表示，若戰事拖長，美國確實有可能裁減亞洲的海軍兵力，以對伊朗衝突進行增援。

「艦隊…已不足以在各個戰區穩定掌控形勢。」

伊朗衝突同時也在消耗美國彈藥儲備，這點專家早有警告。美軍已經要求國防廠商加速生產，但這很可能需要數年時間。

一位因議題敏感而要求匿名的美國官員指出，這對美國來說是一個隱憂，因為從中期來看，重建印太地區彈藥庫存有助於嚇阻中國對台動武。

華府民間研究機構戰略暨預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments）資深研究員范托爾（Jan van Tol）表示，日本早已面臨美國拖延交付數百枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的情形，未來時程恐怕進一步落後。

大戰略？

距離華府公布新國家安全戰略、將印太定位為關鍵「地緣政治戰場」，並且把嚇阻針對台灣的衝突列為優先事項，才不過3個月。

從那時起，川普大膽發動軍事行動逮捕委內瑞拉領導人、揚言併吞格陵蘭（Greenland），並且與以色列聯手對伊朗發動空襲。

儘管亞洲盟友擔心他心有旁鶩，有分析指出，並無值得北京欣喜之處，至少目前如此。

有的分析甚至認為，川普近來軍事作為實則正是讓美國終得以聚焦圍堵中國的大戰略其中一部分。

但是川普和中東的牽扯越深，北京獲益的機會也會開始提高。

一位不願意具名的日本執政黨國會議員說：「這個大戰略本來應該是『在中東牽制伊朗、之後再轉移資源對付中國』，但問題在於，是否還有足夠資源可以調回來？」

澳州皇家海軍（Royal Australian Navy）前作戰軍官、雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）非常駐研究員派克（Jennifer Parker）指出，中國過去也曾趁美國分心時伺機行動，於美軍進行阿富汗戰爭期間，加速南海島礁軍事化。

她說：「北京會予以密切關注。」

