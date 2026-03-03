伊朗執行哈米尼遺志 全面點燃中東區域戰火

3日黎巴嫩貝魯特南郊一棟遭以軍襲擊損毀的大樓，仍懸掛著伊朗已故最高領袖哈米尼的肖像。（法新社）

英國金融時報3日獨家報導，在伊朗最高領袖哈米尼於2月28日美以聯合空襲中遇害後，伊朗當局已全面啟動其生前與高階軍方共同制定的「區域升級計畫」，透過大規模襲擊波斯灣能源設施、關鍵基礎建設與美以盟友目標，意圖製造全球市場動盪，迫使美國與以色列停止軍事行動。

據一名伊朗政權內部人士透露，在去年6月以色列與美國對伊朗發動12天的毀滅性打擊後，哈米尼及其核心幕僚便秘密擬定應對策略，內容包括針對能源基礎設施的精準打擊、干擾區域航空運輸，以及動員伊朗武裝代理人全面參戰。這名內部人士說，「當他們公然踐踏紅線、違反所有國際法時，我們就不再遵守遊戲規則」。

儘管哈米尼與至少6名最高階軍事情報官員（包括國防部長與革命衛隊指揮官）已在首波空襲中喪生，但該計畫仍迅速執行。臨時領導委員會成員之一、哈米尼親信艾拉費（Alireza Arafi）2日發布聲明強調：「這場戰爭正按照哈米尼的設計順利推進。」

全球金融市場2日重開後，伊朗加碼反擊，無人機襲擊卡達一座關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯最大煉油廠之一，迫使全球頭號液化天然氣供應國的卡達宣布暫停出口。同時，荷姆茲海峽航運近乎停擺。此外，伊朗無人機還攻擊了阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼與巴林等地的機場、港口與豪華飯店；並向美軍在整個中東地區的基地發射大量飛彈與無人機。上述內部人士警告，未來還會進一步升級。

金融時報說，伊朗記取去年6月戰爭以色列靠著情報滲透，在衝突初期迅速斬首伊朗指揮鏈的教訓，在此次衝突提前實施「去中心化作戰架構」。外長阿拉奇向半島電視台表示，伊朗軍事單位如今各自根據先前命令獨立運作。

與去年6月僅有限反擊以色列及卡達美軍基地不同，此次伊朗反擊火力明顯更廣泛。同時，原本在去年6月保持克制的伊朗代理人勢力，如黎巴嫩真主黨、伊拉克親伊朗民兵也全面加入戰局。

伊朗內部人士坦言，襲擊杜拜飯店等目標，旨在「讓任何美國人停留的地方都不再安全」。然而，此舉也可能適得其反。波斯灣國家近年積極推動與伊朗緩和關係、如今遭無差別攻擊，恐轉而支持美以行動，使伊朗更加孤立。

消息顯示，86歲的哈米尼預期自己將殉難，因此選擇留在德黑蘭住所與家人共度最後時刻，並提前部署確保政權穩定與報復能力。目前軍事行動由革命衛隊主導，並由曾任國防部長與內政部長的瓦希迪少將（Ahmad Vahidi）指揮。

